Munich : Kompany héliporté d'urgence à l'hôpital

C'est le quotidien Bild qui l'annonce, Vincent Kombany a été transféré d'urgence par hélicoptère à l'hôpital ce vendredi.

Souffrant d'une infection virale depuis plusieurs jours, l'entraîneur du Bayern Munich était pourtant sur le banc du club allemand mercredi soir lors du choc face à Arsenal. Cependant, très fatigué, l'ancien international belge avait reconnu face aux médias qu'il était dans le dur : « En tant qu'entraîneur, on veut toujours tout faire et tout accomplir. J'ai attrapé un vilain virus la semaine dernière, et bien sûr, je n'ai pas écouté mon corps, et puis à un moment donné, mon corps m'a dit : Stop ! ». Mais ce vendredi, Vincent Kompany était tout de même présent au centre d'entraînement du Bayern et c'est là qu'il aurait été victime d'un malaise.

Selon le tabloïd allemand, un hélicoptère s'est posé à Säbener Straße afin de prendre en charge le technicien de 40 ans, lequel avait été victime d'un malaise quelques minutes avant sur le terrain d'entraînement. Vincent Kompany a ensuite été transporté dans un hôpital munichois, sans que l'on sache réellement dans quel état était l'entraîneur du Bayern.