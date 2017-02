Mercato : 80ME pour Bernardo Silva, Monaco et Chelsea négocient !

C'est le Times qui l'affirme ce dimanche, les dirigeants de l'AS Monaco et ceux de Chelsea auraient entamé les négociations pour un éventuel transfert l'été prochain de Bernardo Silva. Antonio Conte aurait en effet fait du milieu offensif monégasque sa priorité lors du mercato à venir, et le leader de la Premier League serait même prêt à payer les 80ME exigés par l'AS Monaco pour se séparer de Bernard Silva. Et si Chelsea semble déjà lancé dans des discussions avec le club de la Principauté, c'est que la concurrence serait grande concernant l'international portugais de 22 ans.

En effet, le Times rappelle que le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City et Manchester United sont également très attentifs à la situation de Bernardo Silva, ce qui promet évidemment une bataille à coups de dizaines de millions d'euros. En prenant les devants très rapidement, les Blues veulent éviter une mauvaise surprise, même si l'intérêt évident de l'AS Monaco est de laisser la concurrence s'installer dans ce dossier. Et on le sait, les dirigeants monégasques sont très habiles au mercato...