ASSE-SRFC : Tisserand proposé sur un plateau

Dans : Mercato, ASSE, Rennes.

Relégué en D2 allemande avec son club d’Ingolstadt, Marcel Tisserand ne continuera pas l’aventure de l’autre côté du Rhin. Le défenseur central se cherche un point de chute en France, et a toujours deux pistes sérieuses. Il s’agit de Saint-Etienne et de Rennes. Mais les deux clubs français n’ont toujours pas convaincu Ingolstadt sur le plan financier. Pas de panique toutefois, l’ancien toulousain est toujours partant puisqu’il a été mis volontairement à l’écart de son groupe pour discuter de son futur transfert.

Tisserand a ainsi jusqu’au 31 août pour trouver un accord avec Saint-Etienne ou Rennes, ou bien un autre club qui se manifesterait d’ici là. Dans le cas contraire, il retrouverait l'effectif d'Ingolstadt pour continuer la saison. Pour les Verts, le timing pourrait être préjudiciable, car l’ASSE attend la rentrée d’argent de la probable vente de Leo Lacroix en Turquie pour 2,5 ME afin de se positionner sur le défenseur central congolais, qui vaut lui plus de 5 ME selon son club d’Ingolstadt.