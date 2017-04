L1 : Conforama rapportera 0,4ME par club et par an...faute de mieux

Dans : Ligue 1, OL, OM, PSG, ASSE.

On l'a appris jeudi, à partir de la saison prochaine il faudra dire la Ligue 1 Conforama, l'enseigne française ayant signé un accord de naming pour trois ans avec la Ligue de Football Professionnel moyennant un peu plus de 8ME par saison. Si au total chaque club de Ligue 1 touchera à peu près 400.000 euros par an, du côté du conseil d'administration on admet sans peine qu'on espérait une marque un poil plus prestigieuse et un chèque plus conséquent pour donner son nom au Championnat. Mais finalement Conforama a raflé la mise.

Dans La Parisien, un membre dirigeant de la Ligue évoque ce choix qui a évidemment surpris. « Ce dossier du naming de la Ligue 1 traînait depuis deux ans, sans résultat. Nous avions fixé la barre à 10 M€ par an et nous visions, au départ, une marque peut-être un peu plus prestigieuse. Mais les négociations de ce type sont toujours très compliquées. La marque choisie ne doit pas en effet être concurrente de l’un des sponsors d’un club de Ligue 1. Cela restreint forcément le spectre. Au bout du compte, Conforama répondait à tous les critères », constate ce membre du conseil d’administration de la LFP.