PL : Victor Moses prolonge jusqu'en 2021 à Chelsea

Le club de Chelsea a annoncé mercredi après-midi que Victor Moses avait prolongé de deux ans son contrat avec les Blues et qu'il était désormais lié jusqu'en 2021 avec la formation entraînée par Antonio Conte. Après plusieurs prêts en Premier League, le milieu offensif international nigérian est resté l'été dernier à Chelsea, devenant rapidement un des cadres du coach italien.

Good news! @VictorMoses has today signed a new contract with the Blues! https://t.co/o05eJloAyl