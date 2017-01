ASSE : Les propos inquiétants de Galtier sur l'avenir des Verts

Dans : ASSE, Mercato.

Indisponible jusqu’à la fin de la saison à cause d’une pubalgie, Oussama Tannane met l’AS Saint-Etienne dans une situation encore plus délicate.

Avant d’apprendre la mauvaise nouvelle concernant le Marocain, le club stéphanois souhaitait déjà renforcer son secteur offensif. Autant dire que l’arrivée d’une recrue (ou plus) devient urgente. Mais pour le moment, l’ASSE ne parvient pas à attirer les joueurs ciblés, à l’image d’Andy Delort qui se rapproche de Toulouse. En cause, des moyens financiers limités pour Christophe Galtier, confronté à des concurrents de plus en plus « puissants ».

« Pour avoir des joueurs de valeurs, il faut de l'argent et se battre avec des clubs qui deviennent plus puissants que nous, a souligné l’entraîneur des Verts sur SFR Sport. On voit l'évolution de notre football, on voit Nice qui a aujourd'hui des moyens financiers qu'il n'avait pas auparavant. Ils sont arrivés à faire venir des joueurs de classe mondiale, ou de classe européenne. »

Les nouveaux projets de L1

« On va voir le projet de Lille qui va éclore, cette concurrence-là va faire que ce sera de plus en plus difficile, Marseille on n'en parle pas, a-t-il cité. Il y a des clubs qui deviennent de plus en plus puissants, nous on n'est pas de moins en moins puissants, on est simplement à notre niveau sur un plan financier. » D’autant que le plafond salarial du club ne facilite pas les choses.