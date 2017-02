OL : Veut-il quitter Lyon ? Nabik Fekir répond

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Alexandre Lacazette ne l'a pas caché, l'attaquant vedette de l'Olympique Lyonnais a fermement l'intention de quitter son club formateur l'été prochain lors du mercato, histoire de donner un nouvel élan à sa carrière. Ce dossier sera évidemment très chaud du côté de l'OL, mais ce ne sera pas le seul. On pense évidemment au cas Nabil Fekir, même si l'international tricolore de Lyon est lié jusqu'en 2020 avec le club de Jean-Michel Aulas.

Interrogé par RTL sur son avenir à l'Olympique Lyonnais, Nabil Fekir ne veut pas se faire aussi précis qu'Alexandre Lacazette, estimant que tout cela n'était pas un sujet d'actualité. Mais il donne tout de même quelques pistes sur son éventuel avenir loin de l'OL. « Si je me pose des questions sur mon avenir ? Non, je n‘y pense même pas. On est encore loin de la fin de saison, même s’il reste encore 3 mois. Je n’y pense pas du tout à cela. Rejoindre la Liga ? J’aime bien l’Espagne. C’est un championnat où ça joue. C’est le championnat que je préfère. Après, l’Angleterre et l’Allemagne c’est bien. L’Italie j’aime un peu moins », a expliqué, au micro de la première radio de France, Nabil Fekir. Jean-Michel Aulas peut donc encore dormir tranquille sur ce sujet.