Nantes : Ils veulent virer Kita et réunissent 500.000 euros pour cela

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Même si sportivement le FC Nantes a repris des couleurs depuis trois matches, et un changement d'entraîneur, Waldemar Kita n'est pas copain avec une majorité des supporters des Canaris. Il est vrai que le propriétaire du FCN a parfois des positions et des attitudes peu diplomates et certains ne souhaitent plus qu'une chose, c'est qu'il parte. Ainsi l'association A la Nantaise ne cache pas son opposition à Waldemar Kita depuis de nombreuses années, et a même réuni 500.000 euros au sein d'une SAS fin de prendre des parts lors d'un éventuel changement dans le capital.

Se confiant sur le site Fragil.org, le président de cette association explique son projet et son impatience de voir Waldemar Kita partir. « Il n’existe aucune forme de dialogue avec le propriétaire actuel, ce qui est susceptible de générer des conflits extrêmement regrettables comme ceux du match contre Toulouse. Aujourd’hui, Monsieur Kita est tout à fait hostile à notre projet. C’est pourquoi nous savons que nous n’aboutirons à rien sous sa présidence. Nous préparons l’après-Kita (…) On peut encore changer dix fois d’entraîneur cette année, est-ce que ça modifiera la donne ? Non ! Autrefois, le club se caractérisait par une grande stabilité, notamment au niveau des entraîneurs. A l’époque on leur laissait le temps de travailler et ils obtenaient des titres. Aujourd’hui, on change d’entraîneur comme de chemise. Kita partira un jour et il faudra que notre projet se mette en place. Car les supporters sont les seuls qui sont et seront toujours là dans un club », explique Florian Le Teuff, ennemi juré de Waldemar Kita.