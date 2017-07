EAG : Marçal à l'OL, Kombouaré est mécontent

Dans : EAG, Mercato, OL.

Après une saison 2016-2017 globalement réussie, l'En-Avant Guingamp va repartir au combat avec une équipe inchangée, ou presque. Mais du côté d'Antoine Kombouaré, que l'on avait dit proche de l'ASSE avant qu'il ne décide de rester en Bretagne, on digère mal un départ, celui de Fernando Marçal. Prêté à Guingamp par le Benfica, le défenseur était convoité encore cette saison par l'EAG, mais finalement le club portugais a trouvé un accord avec l'Olympique Lyonnais. Et Antoine Kombouaré est clairement agacé par l'attitude du Benfica dans ce dossier.

« Marçal, ce n'est pas un bon deal. On l'a pris dans une situation d'extrême urgence car Dorian Lévêque et Reynald Lemaître étaient blessés après la première journée. On n'a jamais eu la main sur le joueur et on a travaillé pour Benfica. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille, on ne travaille pas pour les autres. J'ai encore les boules. La seule consolation est que l'on a fait une belle saison grâce à lui. On a failli le garder, mais on ne pouvait pas lutter avec Lyon… », confie, dans L’Equipe, l’entraîneur guingampais, qui admet implicitement que l’OL a fait une très belle affaire en recrutant Fernando Marçal.