EAG : Les deux manques qui ont coûté la défaite à l'OL

Dans : EAG, Ligue 1, OL.

Antoine Kombouaré, entraîneur de Guingamp, après la défaite à Lyon (2-1) : « Nous avons fourni un tout autre visage que celui affiché à Nice, où nous étions totalement passés au travers. J'ai aimé la manière dont nous nous sommes comportés, la qualité de jeu et les occasions. Nous avons montré le visage d'une équipe qui allait de l'avant. Nous avons été punis par le talent et l'expérience. C'est cruel parfois, mais il faut apprendre de ces matchs. Livrer un bon match, mais ramener au moins un point, c'est le minimum auquel nous devons nous attacher pour les prochains matchs. Si j'ai un reproche, c'est lorsque l'on égalise à vingt minutes de la fin, on ne reste pas un quart d'heure à fêter le but. Je n'ai pas aimé cela. Il y a eu de la déconcentration et de la naïveté sur le but. Fekir joue bien le coup. Il élimine facilement et on connaît son efficacité ».