Bastia : Pierre Ménès s'énerve sur le cas Cahuzac

Dans : Bastia, Ligue 1.

Alors qu'il revenait tout juste de suspension, Yannick Cahuzac a de nouveau reçu un carton rouge samedi face à Angers. Un délit de sale gueule selon Pierre Ménès...

Sorti sur blessure à la 76e minute de jeu lors de la défaite de Bastia à Angers (3-0), Yannick Cahuzac a été expulsé alors qu'il n'était plus en jeu. En effet, lors de son remplacement, le capitaine corse a été heurté par le panneau d'affichage du quatrième arbitre avant de se venger en tapant dedans. L'arbitre Karim Abeid lui a alors adressé un carton rouge, son troisième lors de ses quatre derniers matchs et son quatrième depuis le début de la saison, qui fait de lui le leader des expulsions dans les cinq grands championnats européens. Un triste record qui fait de la peine à Pierre Ménès...

« Angers a nettement battu Bastia grâce notamment à deux buts de Toko Ekambi, un attaquant intéressant. Mais bon, Bastia est totalement hors du coup. C’est vraiment très faible et cette large défaite est très inquiétante pour le club corse, qui a en plus perdu à nouveau Cahuzac pour un carton rouge reçu pour un geste d’humeur alors qu’il avait déjà quitté le terrain. Je ne sais pas ce qui s’est exactement passé, mais vu de l’extérieur, ça commence quand même à ressembler à de l’acharnement. Il est suffisamment indiscipliné sur le terrain et récolte assez de cartons pour ne pas avoir besoin d’en rajouter. Je trouve ça un peu regrettable », a lancé, sur son blog Canal+, Pierre Ménès, qui estime donc que les arbitres y vont un peu trop fort avec Cahuzac.