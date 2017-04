Bastia : Des guerriers sont annoncés face à l'OL

Dans : Bastia, Ligue 1, OL.

On se souvient que le match aller avait été très tendu au Parc OL entre Lyon et Bastia, François Ciccolini promettant même un retour très musclé aux joueurs lyonnais à Furiani. Depuis, l'entraîneur du club corse est passé à la trappe et les choses semblent plus calmes. Mais Rui Almeida, désormais coach du Sporting, réclame tout de même un engagement maximum de son équipe contre l'Olympique Lyonnais. Car plus qu'une revanche, l'entraîneur bastiais souhaite que son club prenne des points essentiels pour le maintien.

A la veille de ce choc, le successeur de Ciccolini a été clair. « Les supporters du Sporting sont très importants pour dimanche. C'est le 12e joueur. Pour battre Lyon demain, nous avons besoin des supporters. Nous avons besoin d'être très présents dans les duels. Mais ça ne veut pas dire prendre des cartons. Le message n'a pas changé. Nous devons faire attention. Nous allons être durs et forts dans les duels. Nous allons être très forts, mais avec le même objectif qu'à Dijon : zéro carton. Sur le terrain, notre profil, c'est d'être dur, d'être guerrier ! », a très clairement prévenu le technicien portugais du Sporting Club de Bastia. L’Olympique Lyonnais est prévenu.