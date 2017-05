ASM : Mbappé quitte la LDC avec un dernier record

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Monaco.

Kylian Mbappé ne sera pas resté muet dans cette double confrontation face à la Juventus Turin. L’attaquant monégasque a eu de nombreuses occasions, mais il a fini par marquer face à Gianluigi Buffon, d’un tir à bout portant. Mine de rien, sans avoir participé à toute l’épreuve, Mbappé atteint ainsi la barre des six buts. Mais il est surtout devenu le plus jeune joueur à marquer en demi-finale de la Coupe aux grandes oreilles, à 18 ans et 140 jours.