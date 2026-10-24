L'Equipe du Soir : Virginie Sainsily craque face aux insultes

Journaliste pour M6, DAZN et La Chaîne L’Equipe, Virginie Sainsily a pris une nouvelle dimension dans L’Equipe du Soir, où elle est à présent chroniqueuse. Une belle évolution qui compte néanmoins quelques inconvénients.

Présente dans L’Equipe du Soir la saison dernière, Virginie Sainsily se contentait principalement d’un rôle de journaliste pour annoncer certaines informations, sans jamais prendre part aux débats. La refonte de l’émission cet été avec le départ de nombreux chroniqueurs a rebattu les cartes pour celle qui a officié sur M6 durant la Coupe du monde. Et pour cause, Virginie Sainsily fait maintenant partie des chroniqueuses qui animent les débats en exprimant pleinement son avis.

Virginie Sainsily a fermé son compte X

Une belle évolution pour la journaliste, laquelle est incontestablement montée en grade sur la Chaîne L’Equipe puisqu’il lui arrive aussi de présenter l’EDS lorsque le « titulaire » Olivier Ménard est absent. Cette nouvelle notoriété n’est toutefois pas sans risque pour Virginie Sainsily comme cette dernière l’a avoué dans L’Equipe, confiant par exemple que face aux nombreuses insultes, elle avait été contrainte de fermer son compte X.

« Je me suis toujours chamaillée avec mes frères pour défendre mes idées, je ne suis pas perdue. Mais aux yeux du public, je suis passée de la Virginie rigolote qui présentait le JT, à la Virginie qui donne son avis. Brutalement, une partie de ceux qui ne partagent pas ton opinion t'attaque violemment sur les réseaux. Ce n'est jamais constructif, que des insultes et de la haine... J'ai décidé de couper X ! » explique la journaliste, qui a néanmoins tenu à ne pas se couper de sa communauté en restant active sur Instagram, un réseau moins violent où la bienveillance est davantage présente que sur X.

« Je suis rentre-dedans mais je ne sais pas faire autrement. Et c'est simple, si on ne m'accepte pas ainsi, c'est que je ne suis pas au bon endroit » ajoute celle qui, en plus d’être visible la semaine sur La Chaîne L’Equipe, est aussi présente le week-end sur DAZN à la présentation de la Liga.