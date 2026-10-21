Vivement la Ligue 1, l’ASSE ne pense qu’à ça

Pas de tabou dans le vestiaire de l’ASSE, où l’on reconnaît sans problème que ne pas monter en Ligue 1 la saison prochaine serait un énorme échec. Les joueurs stéphanois ne pensent qu’à ça.

L’AS Saint-Etienne réalise le début de saison espéré par son nouvel entraîneur Ian Cathro avec sept victoires, un nul et seulement une défaite en Ligue 2 . Les Verts sont en tête du championnat avec 22 points, soit 4 points d’avance sur Montpellier et 5 unités de plus que Reims. Le club stéphanois est dans les temps et avance avec l’objectif assumé de monter en Ligue 1 à l’issue de la saison, après avoir manqué de peu l’accession à l’élite l’an passé au terme d’un barrage compliqué face à l’OGC Nice.

Au sein du vestiaire stéphanois, on ne brise d’ailleurs aucun tabou en avouant publiquement que monter en Ligue 1 est une obsession pour les joueurs et pour le club comme l’a fait savoir le milieu de terrain slovène Tamar Svetlin, recruté cet été en provenance du Korona Kielce pour 2,5 millions d’euros. « La Ligue 1 notre objectif ? Absolument, il n’y a aucun débat là-dessus » a d’abord lancé le milieu slovène avant de poursuivre.

L'ASSE assume son objectif Ligue 1

« Je connaissais le club avant de venir ici, mais ce n’est qu’en arrivant que j’ai réellement pris conscience de sa grandeur et de ce qu’il représente pour cette ville et tous ses habitants. On court énormément. Les adversaires sont très forts physiquement, rapides et explosifs » a par ailleurs livré le joueur stéphanois, qui se plaît à l’AS Saint-Etienne et qui va maintenant avec ses coéquipiers donner le maximum pour faire revenir le club forézien en Ligue 1. Un objectif pleinement assumé au sein du vestiaire stéphanois. Pour cela, l’équipe de Ian Cathro devra conserver cette régularité sans s’écrouler en fin de saison, comme ce fut le cas la saison dernière, ce qui a coûté la montée aux Verts au profit de Troyes et du Mans.