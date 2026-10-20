ASSE-Nantes : Le 17 octobre provoque une nouvelle interdiction

Il n'y aura pas de supporters de Nantes à Saint-Etienne ce samedi pour le choc de Ligue 2. La Préfecture de la Loire a tranché à quelques jours de la rencontre.

Le championnat de Ligue 2 vivra un véritable choc aux airs de Ligue 1 ce samedi 24 octobre avec le match entre Saint-Etienne et Nantes. Une affiche qui va forcement remplir le Chaudron, qui n’a pas besoin de ça pour être à guichets fermés. Mais pour cette rencontre, ce sera sans les supporters du FC Nantes . Ceux-ci ont été interdits de déplacement par le Préfet de la Loire ce mardi.

Aucun supporter nantais ne sera autorisé dans le Chaudron, en individuel, ou en déplacement officiel. Cette décision a été motivée par plusieurs éléments, comme l’antagonisme entre les supporters des deux clubs, et le fait que les fans de l’ASSE avaient déjà essayé de contourner une interdiction de déplacement en se rendant à Nantes en 2024.

En outre, la crainte d’un acte 2 de la mobilisation faisant suite au 17 octobre ne provoque encore des débordements est aussi entrée en ligne de compte. Les forces de l’ordre vont être mobilisées pour gérer les manifestations et les éventuels débordements. Nul doute que l'annonce par la Préfecture a fait réagir, les supporters des deux camps, s'unissant cette fois-ci pour critiquer cette interdiction qui dure depuis plus de 10 ans.

Devant la demande élevée de billets, il y a de grandes chances que l’ASSE mette en vente les places prévues pour les supporters nantais, ce qui aura au moins le don de remplir encore plus le stade Geoffroy-Guichard.