ASSE-Nantes : Le 17 octobre provoque une nouvelle interdiction

ASSE-Nantes : Le 17 octobre provoque une nouvelle interdiction

Ligue 2
parGuillaume Conte
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Il n'y aura pas de supporters de Nantes à Saint-Etienne ce samedi pour le choc de Ligue 2. La Préfecture de la Loire a tranché à quelques jours de la rencontre.
Le championnat de Ligue 2 vivra un véritable choc aux airs de Ligue 1 ce samedi 24 octobre avec le match entre Saint-Etienne et Nantes. Une affiche qui va forcement remplir le Chaudron, qui n’a pas besoin de ça pour être à guichets fermés. Mais pour cette rencontre, ce sera sans les supporters du FC Nantes. Ceux-ci ont été interdits de déplacement par le Préfet de la Loire ce mardi.
Aucun supporter nantais ne sera autorisé dans le Chaudron, en individuel, ou en déplacement officiel. Cette décision a été motivée par plusieurs éléments, comme l’antagonisme entre les supporters des deux clubs, et le fait que les fans de l’ASSE avaient déjà essayé de contourner une interdiction de déplacement en se rendant à Nantes en 2024.
En outre, la crainte d’un acte 2 de la mobilisation faisant suite au 17 octobre ne provoque encore des débordements est aussi entrée en ligne de compte. Les forces de l’ordre vont être mobilisées pour gérer les manifestations et les éventuels débordements. Nul doute que l'annonce par la Préfecture a fait réagir, les supporters des deux camps, s'unissant cette fois-ci pour critiquer cette interdiction qui dure depuis plus de 10 ans.
Devant la demande élevée de billets, il y a de grandes chances que l’ASSE mette en vente les places prévues pour les supporters nantais, ce qui aura au moins le don de remplir encore plus le stade Geoffroy-Guichard.
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Je vous propose à tous d’arrêter de cliquer sur ces copié collé d’articles concernant les arbitres

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

A l armée mon instructeur disait que "si il n y a pas de consequences, il n y a pas de discipline..." Et c est le soucis en France, il est clair qu on ne peut pas incarcerer les gens à chaque delit, mais meme taper ds le portefeuille est difficile, donc que reste t il de dissuassif ? Le tout repressif ne marche pas, on le voit au Etats Unis , ou ils ont un important arsenal legislatif censé etre dissuassif sauf que le revers c est que les delinquants et criminels sont pret a tout pour ne pas se faire prendre, en France on commence a voir la meme chose pour les delits routiers ou un simple controle se transforme en delit de fuite et refus d obtemperer.

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

Non mais la friteuse comment tu peux écrire de telles conneries, réécrire l’histoire à l’envers,. Un vrai révisionniste et complotiste. Débattre avec toi n’a aucun interet. Je te laisse à tés obcessions morbides .

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

Ok donc allons du côté obscur et votons pour un parti raciste qui fait l'apologie du nazisme et des bals SS en Autriche un parti où le chef a ete condamné pour détournement de fond ...ca ira mieux cest sur, regarde l'Italie qui est en a feu et a sang autant que nous meme pire qui est pourtant géré par lextreme droite depuis un bon moment ... les vieux de 80 ans travaille encore comme caissier etc etc sans migration le pays coule , leve toi le matin et va devant les brico dépôt et plate-forme du bâtiment pour voir si les migrant sont pas prêt a etre exploité pour 50 euro la journée par des ordures opportuniste des mecs qui ont traversé le desert et la méditerranée pour un monde meilleur prêt a se faire exploiter toi tu retiens que les quelques mauvais et veut balayer le reste dun revers de main en allant vers le FN alors que beaucoup ne demande qu'à travailler et vivre comment on peut etre une pourriture pareille

Il flambe avec l’OL, ça rage à Marseille

Il a surtout vite compris que si il voulait évoluer dans un bonne environnement c’était pas à l’OM mais bien à l’OL ! Si ont regarde les statistiques très peux de joueurs passés par l’OM ont été dans des clubs de très haut niveaux ! C’est factuel

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