L'ASSE tient un phénomène, Larsonneur en danger

L'ASSE tient un phénomène, Larsonneur en danger

ASSE
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Recruté cet été en provenance de Sarpsborg pour 1 million d’euros, le jeune gardien Mamour Ndiaye a disputé son premier match avec l’ASSE pour suppléer la blessure de Gautier Larsonneur… avant de le détrôner ?
Très critiqué depuis le début de la saison, Gautier Larsonneur n’était pas dans les buts de l’AS Saint-Etienne face à Rodez en fin de match la semaine dernière. Il ne s’agissait pas d’un choix de la part de l’entraîneur Ian Cathro puisque l’ancien gardien de Brest, blessé au genou, a été contraint de sortir à 2 minutes de la fin. Recruté l’été dernier pour 1 ME, le jeune Mamour Ndiaye (21 ans) a été propulsé dans les cages et va vivre sa première titularisation en Ligue 2 ce week-end dans un choc du haut de tableau face au Red Star.
Le Progrès fait ce vendredi un focus sur Ndiaye, en qui le club stéphanois a énormément confiance pour le moyen et long terme. « Il est fort possible qu’il ne s’agisse pas seulement d’un court intérim. Très prudente sur la communication qui entoure la blessure de son ex-capitaine, l’ASSE ne préfère pas s’avancer à l’heure où le Breton enchaîne les consultations de spécialistes. Mais la situation interroge et Mamour Ndiaye a peut-être l’occasion de s’installer dans la cage verte » peut-on lire dans les colonnes du quotidien régional.

Ndiaye, une menace pour Larsonneur ?

« On croit en lui pour le projet. Peut-être que ça arrive plus vite que ce que nous avions prévu, mais on le prépare, et il est prêt » a abondé l’entraîneur Ian Cathro. Il est donc temps pour Mamour Ndiaye de montrer ce dont il est capable afin d’imiscer le doute dans l’esprit de son entraîneur pour le jour où Gautier Larsonneur reviendra de blessure. L’ancien gardien de Sarpsborg a en tout cas une formidable opportunité de prouver sa valeur, et de donner raison aux nombreux supporters stéphanois qui réclament la mise sur le banc de Larsonneur, pris pour cible par une partie du public de l’ASSE depuis plusieurs semaines.

Lire aussi

L'ASSE sort le grand jeu pour son prochain crackL'ASSE sort le grand jeu pour son prochain crack
Articles Recommandés
Alerte Au Psg Les Revenus Du Qatar Baissent De 42
PSG

Alerte au PSG, les revenus du Qatar baissent de 42%

Ce Defenseur A La Ramasse Lom Nen Revient Pas
OM

Ce défenseur à la ramasse, l’OM n’en revient pas

Tyler Morton Navance Plus Lol Fait Un Aveu
OL

Tyler Morton n'avance plus, l'OL fait un aveu

Om Gomes Vire Du Onze Genesio Doit Imiter Lol
OM

OM : Gomes viré du onze, Genesio doit imiter l'OL

Fil Info

Alerte au PSG, les revenus du Qatar baissent de 42%
Ce défenseur à la ramasse, l’OM n’en revient pas
Tyler Morton n'avance plus, l'OL fait un aveu
OM : Gomes viré du onze, Genesio doit imiter l'OL
Surprise, le PSG va jouer la Ligue 1 au Stade de France
Indice UEFA : La France bondit de trois places
TV : Angers - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
L2 : Programme TV et résultats de la 9e journée
L1 : Programme TV et résultats de la 7e journée

Derniers commentaires

Alerte au PSG, les revenus du Qatar baissent de 42%

En quoi " 42% de revenus en moins pour le Qatar sur les six premiers mois de l’année" devrait affecter le PSG ?

De Zerbi a cinq cibles pour sauver Tottenham

Cet entraîneur est une vraie fraude Donc pour lui... Dès qu'un joueur n'y arrive pas il faut le changer immédiatement ? Pourtant il a validé tous les attaquants venu durant le précédent mercato Aujourd'hui il en veut d'autres Pathétique ce coach il est incapable de donner de la confiance à ses joueurs

Alerte au PSG, les revenus du Qatar baissent de 42%

Ca tombe bien on est surement proche de l'auto suffisance et en plus notre équipe à ue des plus faible moyenne d'age de la LDC donc on est bon pour plusieurs années même s'il fallait ne pas recruter de stars.

Tyler Morton n'avance plus, l'OL fait un aveu

Il vient de faire tous les matchs (11 sur 12)

Ce défenseur à la ramasse, l’OM n’en revient pas

"Dominateur dans les airs et globalement vainqueur de tous ses duels..". et il a ete nul. quel torchon...... Il a ete blessé des mois, s est fait operé, n a pas eu de vraie prepa. et il revient seulement depuis 2 3 matchs. evidement qu il na pas le coffre pour faire 90 a fond. faut etre un sacré journaliste pour penser l inverse....

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
14Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
15Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading