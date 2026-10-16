L'ASSE tient un phénomène, Larsonneur en danger

Recruté cet été en provenance de Sarpsborg pour 1 million d’euros, le jeune gardien Mamour Ndiaye a disputé son premier match avec l’ASSE pour suppléer la blessure de Gautier Larsonneur… avant de le détrôner ?

Très critiqué depuis le début de la saison, Gautier Larsonneur n’était pas dans les buts de l’AS Saint-Etienne face à Rodez en fin de match la semaine dernière. Il ne s’agissait pas d’un choix de la part de l’entraîneur Ian Cathro puisque l’ancien gardien de Brest, blessé au genou, a été contraint de sortir à 2 minutes de la fin. Recruté l’été dernier pour 1 ME, le jeune Mamour Ndiaye (21 ans) a été propulsé dans les cages et va vivre sa première titularisation en Ligue 2 ce week-end dans un choc du haut de tableau face au Red Star.

Le Progrès fait ce vendredi un focus sur Ndiaye, en qui le club stéphanois a énormément confiance pour le moyen et long terme. « Il est fort possible qu’il ne s’agisse pas seulement d’un court intérim. Très prudente sur la communication qui entoure la blessure de son ex-capitaine, l’ASSE ne préfère pas s’avancer à l’heure où le Breton enchaîne les consultations de spécialistes. Mais la situation interroge et Mamour Ndiaye a peut-être l’occasion de s’installer dans la cage verte » peut-on lire dans les colonnes du quotidien régional.

Ndiaye, une menace pour Larsonneur ?

« On croit en lui pour le projet. Peut-être que ça arrive plus vite que ce que nous avions prévu, mais on le prépare, et il est prêt » a abondé l’entraîneur Ian Cathro. Il est donc temps pour Mamour Ndiaye de montrer ce dont il est capable afin d’imiscer le doute dans l’esprit de son entraîneur pour le jour où Gautier Larsonneur reviendra de blessure. L’ancien gardien de Sarpsborg a en tout cas une formidable opportunité de prouver sa valeur, et de donner raison aux nombreux supporters stéphanois qui réclament la mise sur le banc de Larsonneur, pris pour cible par une partie du public de l’ASSE depuis plusieurs semaines.