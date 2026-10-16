L'ASSE tient un phénomène, Larsonneur en danger

En quoi " 42% de revenus en moins pour le Qatar sur les six premiers mois de l’année" devrait affecter le PSG ?
Cet entraîneur est une vraie fraude Donc pour lui... Dès qu'un joueur n'y arrive pas il faut le changer immédiatement ? Pourtant il a validé tous les attaquants venu durant le précédent mercato Aujourd'hui il en veut d'autres Pathétique ce coach il est incapable de donner de la confiance à ses joueurs
Ca tombe bien on est surement proche de l'auto suffisance et en plus notre équipe à ue des plus faible moyenne d'age de la LDC donc on est bon pour plusieurs années même s'il fallait ne pas recruter de stars.
Il vient de faire tous les matchs (11 sur 12)
"Dominateur dans les airs et globalement vainqueur de tous ses duels..". et il a ete nul. quel torchon...... Il a ete blessé des mois, s est fait operé, n a pas eu de vraie prepa. et il revient seulement depuis 2 3 matchs. evidement qu il na pas le coffre pour faire 90 a fond. faut etre un sacré journaliste pour penser l inverse....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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🚨🚨 𝗚𝗔𝗨𝗧𝗜𝗘𝗥 𝗟𝗔𝗥𝗦𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗙𝗢𝗥𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔𝗨 𝗥𝗘𝗗 𝗦𝗧𝗔𝗥 ! ❌💚🤍 Inquiétude grandissante quant à la BLESSURE du portier stéphanois, touché au genou. 🤕 Une absence de PLUSIEURS SEMAINES n’est pas impossible. ⏳ Mamour Ndiaye prendra le relais dans