Cathro l’annonce, l’ASSE deviendra injouable

Malgré un début de saison convaincant, l’AS Saint-Etienne peut regretter des points laissés en route après avoir mené au score. Le coach des Verts Ian Cathro a bien identifié le problème et promet d’y remédier d’ici quelques mois.

La concurrence peut s’estimer heureuse. Après huit journées de championnat, l’AS Saint-Etienne aurait pu tuer le suspense en Ligue 2 . L’actuel leader ne compte que deux points d’avance sur le Red Star, son premier poursuivant et prochain adversaire. Mais l’écart aurait pu devenir beaucoup plus grand si les Verts, pourtant devant au score, n’avaient pas laissé filer des points en route à Dunkerque (2-1) et à Metz (2-2).

Ces opportunités manquées contrarient toujours Ian Cathro quelques semaines plus tard. L’entraîneur stéphanois souhaite absolument éviter de revivre ce scénario. Mais selon lui, la meilleure version de l’AS Saint-Etienne n’apparaîtra qu’en deuxième partie de saison. « Si on regarde le match de Metz, on n’était déjà pas satisfaits de notre première période, a commenté l’Ecossais en conférence de presse. Bien sûr, on n’a pas été satisfaits de notre fin de match également, ça a été problématique, on a conscience que ça ne peut pas se répéter. On ne veut pas laisser croire à notre adversaire qu’il pourra revenir dans la rencontre. Il ne faut pas donner cette impression. »

On atteindra notre pic en février ou en mars - Ian Cathro

« Notre équipe a besoin de comprendre qu’il y a deux équipes sur le terrain, que ce n’est pas facile, qu’il y a beaucoup de points à prendre, a poursuivi le technicien. Je pense qu’on a compris certaines choses, on comprend mieux nos adversaires, on doit mettre notre concentration sur certains éléments pour devenir l'équipe qu’on veut être. On atteindra notre pic en février ou en mars, je pense, car ce sont des choses qui prennent du temps. » Rien de très rassurant pour les autres candidats à la montée qui ont tout intérêt à profiter de la période de rodage des Stéphanois.