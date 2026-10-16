Un salaire XXL pour un flop, Rennes se révolte

Recruté en provenance de Brest pour 8 millions d’euros en août 2025, Mahdi Camara peine à exprimer pleinement son talent au Stade Rennais. Les doutes sont de plus en plus nombreux à son égard.

En recrutant tour à tour Mahdi Camara, Valentin Rongier et Adrien Thomasson, le Stade Rennais s’est bâti un solide milieu de terrain composé de joueurs ayant fait leurs preuves en Ligue 1 que ce soit à Brest pour le premier, à Nantes et à l’OM pour le second et principalement à Strasbourg puis à Lens pour le troisième. Franck Haise peut se satisfaire de compter sur des joueurs de cette qualité dans l’entrejeu, même si certains d’entre eux ne donnent pas encore pleinement satisfaction. C’est par exemple le cas de Mahdi Camara.

Les critiques fusent sur Mahdi Camara

De nouveau aligné en Europa League jeudi soir, l’ancien Brestois n’a pas livré une performance inoubliable. Correct sans plus, il peine à justifier l’important salaire consenti par Rennes pour le faire venir, notamment au niveau de son salaire avec des émoluments avoisinant les 250.000 euros par mois. Le compte spécialisé @mercatixsrfc ne cache pas sa déception face au niveau affiché par Camara.

« On peut dire qu’au niveau de l’investissement, on est plus sur un flop qu’un top ? Surtout face à des blocs bas, j’comprends pas trop sa plus-value » a-t-il publié sur X. Un avis partagé par de nombreux supporters du Stade Rennais. « Enfin quelqu'un qui parle de Camara. Je comprends pas du tout sa plus value non plus », « Je parle de Camara depuis un moment et j'ai du mal a comprendre son intérêt, avoir des qualités physiques c'est bien, mais le foot c'est un sport de ballon » ou encore « Pour le pressing c'est très bien mais avec le ballon… » peut-on lire.

Franck Haise a encore du travail pour rendre ses joueurs meilleurs et faire de Rennes une équipe dominante et séduisante dans le jeu. A défaut de briller collectivement, l’équipe bretonne parvient au moins à obtenir de bons résultats depuis le début de la saison et c’est déjà une solide base de travail.