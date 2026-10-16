Rennes refuse 5 ME, c'est le coup de génie

Mahamadou Nagida a été récompensé de son match énorme contre OFI Crète avec un but et un danger permanent pour les Grecs. Le défenseur camerounais a failli partir il y a moins d'un an pour une somme dérisoire.

Si le Stade Rennais s’est imposé face à l’OFI Crète ce jeudi soir en Europa League, il peut dire merci à Mahamadou Nagida. Le Camerounais a confirmé ses énormes progrès de ces dernières semaines et est en train de devenir un joueur complet, plus solide défensivement, toujours prêt à apporter le danger, et efficace offensivement. Avec un but marqué d’une frappe rectiligne, un tir splendide sur la barre transversale, et une frappe qui a débouché sur le second rennais, l’ancien des Brasseries du Cameroun a été l’homme fort des « Rouge et Noir ».

Besiktas a tenté le coup, sans succès

Il ne fait guère de doute que Nagida risque de laisser Quentin Merlin sur le banc de touche pendant longtemps s’il continue d’afficher ce niveau de jeu. Il y a un an, alors qu’il avait encore du mal à s’imposer, le défenseur avait vu Rennes repousser une offre à hauteur de 5 ME de la part de Besiktas. Le natif de Douala en vaut désormais plus du double, et sa valeur va encore augmenter avec ses cinq titularisations sur les huit matchs de cette saison.

Franck Haise se voulait dithyrambique avec son arrière gauche, de plus en plus proche de tout bien faire. « Nagi garde toujours son énergie, son enthousiasme, associés à des qualités athlétiques fortes. Même s’il y a des détails à améliorer, c’est plus maîtrisé dans ses choix de jeu défensifs et offensifs. C’est ce qui lui manquait parfois : la vitesse sans maîtrise… Il arrive à garder toute son énergie, il y a moins d’erreurs, on voit de plus en plus ses bons côtés, et moins ses petits défauts », a livré l’entraineur rennais à l’issue de la victoire en Europa League.

Une vraie bouffée d’air pour un club breton qui ne parvient pas à amener le danger à gauche malgré la présence de joueurs comme Soumaré, Blas, Al-Tamari, voire Mayenda et Nordin. Des joueurs qui n'ont pas permis à Franck Haise de voir son équipe être dangereuse sur l’aile gauche. Mais en ce début de saison, Mouhamadou Nagida s’occupe de tout.