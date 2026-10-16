ICONSPORT_376589_0079

Rennes refuse 5 ME, c'est le coup de génie

Rennes
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Mahamadou Nagida a été récompensé de son match énorme contre OFI Crète avec un but et un danger permanent pour les Grecs. Le défenseur camerounais a failli partir il y a moins d'un an pour une somme dérisoire.
Si le Stade Rennais s’est imposé face à l’OFI Crète ce jeudi soir en Europa League, il peut dire merci à Mahamadou Nagida. Le Camerounais a confirmé ses énormes progrès de ces dernières semaines et est en train de devenir un joueur complet, plus solide défensivement, toujours prêt à apporter le danger, et efficace offensivement. Avec un but marqué d’une frappe rectiligne, un tir splendide sur la barre transversale, et une frappe qui a débouché sur le second rennais, l’ancien des Brasseries du Cameroun a été l’homme fort des « Rouge et Noir ».

Besiktas a tenté le coup, sans succès

Il ne fait guère de doute que Nagida risque de laisser Quentin Merlin sur le banc de touche pendant longtemps s’il continue d’afficher ce niveau de jeu. Il y a un an, alors qu’il avait encore du mal à s’imposer, le défenseur avait vu Rennes repousser une offre à hauteur de 5 ME de la part de Besiktas. Le natif de Douala en vaut désormais plus du double, et sa valeur va encore augmenter avec ses cinq titularisations sur les huit matchs de cette saison.
Franck Haise se voulait dithyrambique avec son arrière gauche, de plus en plus proche de tout bien faire. « Nagi garde toujours son énergie, son enthousiasme, associés à des qualités athlétiques fortes. Même s’il y a des détails à améliorer, c’est plus maîtrisé dans ses choix de jeu défensifs et offensifs. C’est ce qui lui manquait parfois : la vitesse sans maîtrise… Il arrive à garder toute son énergie, il y a moins d’erreurs, on voit de plus en plus ses bons côtés, et moins ses petits défauts », a livré l’entraineur rennais à l’issue de la victoire en Europa League.
Une vraie bouffée d’air pour un club breton qui ne parvient pas à amener le danger à gauche malgré la présence de joueurs comme Soumaré, Blas, Al-Tamari, voire Mayenda et Nordin. Des joueurs qui n'ont pas permis à Franck Haise de voir son équipe être dangereuse sur l’aile gauche. Mais en ce début de saison, Mouhamadou Nagida s’occupe de tout.
M. Nagida

M. Nagida

CameroonCameroun Âge 21 Défenseur

Friendly International

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2026/2027
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2026/2027
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
Ligue 2
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 9e journée

ICONSPORT_372821_0650 Williams
PSG

PSG : Nico Williams à Paris, son agent confirme

Blanchard
ESTAC

Officiel : Troyes vire son directeur sportif

ICONSPORT_376560_0089
OL

OL : Pierre Sage applaudit Paulo Fonseca pour ce choix contesté

Fil Info

L2 : Programme TV et résultats de la 9e journée
PSG : Nico Williams à Paris, son agent confirme
Officiel : Troyes vire son directeur sportif
OL : Pierre Sage applaudit Paulo Fonseca pour ce choix contesté
Les six pépites de Ligue 1 qui font saliver le PSG
Le Mans - Toulouse : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)
Cathro l’annonce, l’ASSE deviendra injouable
OM : L’action de Gouiri qui a terminé les Marseillais
Un stade de 150.000 places, le rêve XXL du PSG

Derniers commentaires

OM : L’action de Gouiri qui a terminé les Marseillais

L'éternel espoir... 26 ans et toujours à l'OM , certains lui prévoyaient les plus grands clubs d'Europe et ben il va encore falloir patienter, le temps qu'il se trouve un pied gauche par exemple ?

Nice demande à Letexier de ne pas avantager l'OL

Toujours aussi stupide à ce que je vois.

Nice demande à Letexier de ne pas avantager l'OL

Une façon bien particulière et déguisée de la part des Niçois de demander à François Letexier de favoriser leur équipe. Eh bien... les mecs sont gonflés !!!! J'espère que le match de dimanche soir sera bien scruté par le corps arbitral.

Olise au PSG, le Qatar a lancé les négociations

Il est vexé le petit ! Mdr

Un stade de 150.000 places, le rêve XXL du PSG

J'ai tout de même l'impression que 70K, c'est le minimum pour entrer de manière permanente dans le cercle des grands d'Europe. Par "permanent", j'entends même quand le Qatar voudra arrêter d'investir

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
14Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
15Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading