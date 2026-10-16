Rennes refuse 5 ME, c'est le coup de génie

L'éternel espoir... 26 ans et toujours à l'OM , certains lui prévoyaient les plus grands clubs d'Europe et ben il va encore falloir patienter, le temps qu'il se trouve un pied gauche par exemple ?
Toujours aussi stupide à ce que je vois.
Une façon bien particulière et déguisée de la part des Niçois de demander à François Letexier de favoriser leur équipe. Eh bien... les mecs sont gonflés !!!! J'espère que le match de dimanche soir sera bien scruté par le corps arbitral.
Il est vexé le petit ! Mdr
J'ai tout de même l'impression que 70K, c'est le minimum pour entrer de manière permanente dans le cercle des grands d'Europe. Par "permanent", j'entends même quand le Qatar voudra arrêter d'investir
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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Nagi' incisif 🕸️ Après avoir trouvé la barre dans le premier acte, notre Lion Indomptable égalise à l'instinct 🧪 #SRFCOFI 2-1