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Rennes prend un gros point contre la Juventus

Rennes
parGuillaume Conte
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Le Stade Rennais s’est montré solide à Turin pour aller chercher le point du match nul dans un match de haut niveau (2-2).
Victorieux d’extrême justesse contre OFI Crète la semaine dernière, le Stade Rennais avait une mission autrement plus compliquée à remplir ce jeudi soir au Juventus Stadium, face à l’un des favoris de la compétition. Malgré une défense à trois centraux tentée par Franck Haise, les Bretons pliaient d’entrée de jeu avec un but de l’ancien lillois Celik (1-0, 5e). Ce but, qui devait lancer les Italiens vers une victoire, réveillait surtout les Français. La réaction était splendide avec une combinaison offensive qui se terminait par la reprise à bout portant d’Al-Tamari (1-1, 15e).
Le Stade Rennais ne s’arrêtait pas là et passait même devant en raison d’une main flagrante de Douglas Luiz, qui faisait un arrêt de gardien en pleine surface alors qu’il était au sol. Boulaye Dia transformait le penalty pour mettre Rennes devant (1-2, 43e).
Mais comme pour la rencontre face au Paris FC, il était dit que ce match serait une histoire de pénalty. Pour une main de Reynolds, la Juventus bénéficiait d’un pénalty transformé par Woltemade (2-2, 69e). Les dernières minutes étaient haletantes, et il fallait clairement un miracle pour que le but victorieux de la Vieille Dame soit refusé, pour un hors-jeu peu évident de Lucumi à vitesse réelle (90e). Rennes repartait donc d’Italie avec un point bien mérité, dans un match spectaculaire qui a permis de montrer que le club breton avait des ambitions légitimes dans cette compétition.

Europa League

22 octobre 2026 à 18:45
JuventusJuventus logo
Çelik5'Woltemade67'
2
2
Match terminé
RennesRennes logo
Al Tamari15'Dia43'
Chronologie
Composition
Statistiques
90
J. Lucumí Bonilla
JuventusJuventus
J. Lucumí Bonilla
Remplacement
90
ENTRE
K. Alajbegović
JuventusJuventus
K. Alajbegović
SORT
A. Cambiaso
JuventusJuventus
A. Cambiaso
Carton jaune
82
Abdelhamid Ait Boudlal
RennesRennes
Abdelhamid Ait Boudlal
Remplacement
81
ENTRE
S. Szymański
RennesRennes
S. Szymański
SORT
A. Thomasson
RennesRennes
A. Thomasson
Voir Les Détails Complets Du Match
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