Quentin Merlin

Rennes : Mis à l’écart, Quentin Merlin s’est fâché

Rennes
parEric Bethsy
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Sanctionné pour ses performances insuffisantes, Quentin Merlin ne figurait pas dans le groupe pour le match contre le Paris FC (3-4) dimanche. Le latéral gauche a évolué avec la réserve du Stade Rennais. L’occasion pour lui d’apporter une réponse claire à l’entraîneur Franck Haise.
Rennes tient peut-être un nouveau crack. Auteur d’une performance remarquée face à l’OFI Crète (2-1) jeudi en Ligue Europa, Mahamadou Nagida s’est confortablement installé dans le onze de Franck Haise. Le latéral gauche n’a pas seulement confirmé ses qualités dans le camp adverse. Contre les Grecs, le Camerounais a aussi montré ses progrès sur le plan défensif. Il n’est pas étonnant d’apprendre que le Rennais intéresse déjà le Paris Saint-Germain. C’est donc un sacré concurrent qui barre la route à Quentin Merlin.
Comme face à l’AJ Auxerre le 11 octobre dernier, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille n’était pas dans le groupe pour affronter le Paris FC dimanche. Un choix assumé par Franck Haise la semaine dernière. « C'est toujours aux joueurs de montrer sur le terrain, à l'entraînement, s’est justifié le technicien. Je ne juge que là-dessus mais, après, il y a la concurrence, ça fait aussi partie de leur job et ce qui compte, c'est qu'il continue - lui ou d'autres - à faire suffisamment les efforts et à être suffisamment performant a minima à l'entraînement pour qu'il puisse à un moment revenir dans le groupe, pour rentrer et être titulaire. »

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En attendant, Quentin Merlin a demandé à jouer avec l’équipe réserve pour garder le rythme de la compétition. L’ex-international Espoirs français a donc disputé le match de National 2 contre l’ASPTT Caen (6-1) dimanche. Résultat, le professionnel au milieu des amateurs s’est offert trois passes décisives. Un sacré message envoyé à Franck Haise avant le choc face à la Juventus Turin jeudi en Ligue Europa.
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OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

pour harrit la faute ne peut pas etre intentionnelle vu qu'il ne voit pas marquihnos

OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

abdelli n'a meme pas eu jaune

OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

Je n ai pas vu le match, ni l action Lyonnaise, mais venir sous entendre qu Harit ne méritait pas rouge, sur son pied haut ds la poitrine de Marquinhos alors que la marque bien rougeâtre de ses crampons etait visible sur le thorax du Parisien, c est vraiment culotté... Sur cette action il y avait tout les ingrédients du rouge, faute, intentionnalité, dangerosité, mais des gars comme toi arrive encore a pleurer !!!

OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

Oui mais si cela arrive sur un de nos joueur on demandera le rouge , arretons d etre hypocrite

OL : Les arbitres alertés après le rouge bidon de Nakamura

Je suis lyonnais mais je ne suis pas d'accord. L'intentionalité ne se juge pas, c'est la faute et sa dangerosité quie se juge. Le fait Qu'abdelli n'ait eu qu'un jaune est une erreure, les deux méritaient rouge.

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