Rennes : Mis à l’écart, Quentin Merlin s’est fâché

Sanctionné pour ses performances insuffisantes, Quentin Merlin ne figurait pas dans le groupe pour le match contre le Paris FC (3-4) dimanche. Le latéral gauche a évolué avec la réserve du Stade Rennais. L’occasion pour lui d’apporter une réponse claire à l’entraîneur Franck Haise.

Rennes tient peut-être un nouveau crack. Auteur d’une performance remarquée face à l’OFI Crète (2-1) jeudi en Ligue Europa, Mahamadou Nagida s’est confortablement installé dans le onze de Franck Haise. Le latéral gauche n’a pas seulement confirmé ses qualités dans le camp adverse. Contre les Grecs, le Camerounais a aussi montré ses progrès sur le plan défensif. Il n’est pas étonnant d’apprendre que le Rennais intéresse déjà le Paris Saint-Germain. C’est donc un sacré concurrent qui barre la route à Quentin Merlin.

Comme face à l’AJ Auxerre le 11 octobre dernier, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille n’était pas dans le groupe pour affronter le Paris FC dimanche. Un choix assumé par Franck Haise la semaine dernière. « C'est toujours aux joueurs de montrer sur le terrain, à l'entraînement, s’est justifié le technicien. Je ne juge que là-dessus mais, après, il y a la concurrence, ça fait aussi partie de leur job et ce qui compte, c'est qu'il continue - lui ou d'autres - à faire suffisamment les efforts et à être suffisamment performant a minima à l'entraînement pour qu'il puisse à un moment revenir dans le groupe, pour rentrer et être titulaire. »

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En attendant, Quentin Merlin a demandé à jouer avec l’équipe réserve pour garder le rythme de la compétition. L’ex-international Espoirs français a donc disputé le match de National 2 contre l’ASPTT Caen (6-1) dimanche. Résultat, le professionnel au milieu des amateurs s’est offert trois passes décisives. Un sacré message envoyé à Franck Haise avant le choc face à la Juventus Turin jeudi en Ligue Europa.