Les six pépites de Ligue 1 qui font saliver le PSG

A l'image du pari fait par le passé avec Désiré Doué, le PSG compte bien mettre le paquet pour s'offrir des joueurs prometteurs de Ligue 1 pour assurer l'avenir.

Le PSG l’a démontré cet été, il compte continuer à puiser dans le réservoir des meilleurs espoirs européens pour se renforcer sur le long terme. Des paris comme Mika Godts ou Maghnès Akliouche doivent permettre de voir ces joueurs éclore dans les années à venir pour en faire les nouveaux maillons forts du PSG. C’est ce qui a si bien réussi avec des éléments comme Désiré Doué ou Joao Neves, même si cela ne peut pas marcher à chaque fois.

Néanmoins, puiser en Ligue 1 est de plus en plus un objectif pour le Paris Saint-Germain, qui sait que la France représente un réservoir quasiment inépuisable de talents. Selon le compte PSGInside-Infos, qui suit de très près l’actualité du club de la capitale, cette politique axée vers le championnat de France va s’accélèrer dans les prochaines années. Et cela pourrait déboucher sur l’arrivée de pépites à fort potentiel comme la Ligue 1 en regorge.

Paris Brunner le bien nommé au PSG ?

Guillaume Restes (gardien de Toulouse), Mouhamadou Nagida (arrière gauche de Ismaëlo Ganiou (défenseur central de Abdelhamid Aït-Boudlal (défenseur central de Rennes), Samir El Mourabet (milieu de Strasbourg) et Paris Brunner (attaquant de l’AS Six noms sont ainsi cités comme des futurs transferts possibles si les progressions continuent, avec notamment un oeil particulier vers le Stade Rennais. Les joueurs concernés sont(gardien de Toulouse),(arrière gauche de Rennes ),(défenseur central de Lens ),(défenseur central de Rennes),(milieu de Strasbourg) et(attaquant de l’AS Monaco ).

Des joueurs à leur avantage cette saison en Ligue 1, et qui sont dans les petits papiers des scouts parisiens. Même si à cet âge, les choses peuvent aller très vite et Aït-Boudlal aurait par exemple déjà pu prendre la direction de Fulham l’été dernier. Mais le renouvellement de l’effectif parisien est inévitable, et il prend forcément racine chez les jeunes joueurs, que Luis Enrique adore façonner, en plus de leur grande capacité à évoluer dans un système énergivore comme celui de l'entraineur espagnol.