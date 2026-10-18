Rennes : Le 4e pénalty ne passe pas pour Franck Haise

Le pénalty de dernière minute qui a donné la victoire au Paris FC a eu le don d'agacer Franck Haise, l'entraineur du Stade Rennais.

Dans un match fou, Rennes s’est incliné 4-3 face au Paris FC ce dimanche à Jean-Bouin. Les Bretons ont bénéficié de trois pénaltys dans la rencontre, difficilement discutables même si sur le premier obtenu par Esteban Lepaul, le contact est très léger. Mais c’est surtout le dernier penalty sifflé lors de cette rencontre, en faveur du Paris FC et qui a donné la victoire aux Parisiens, qui n’a pas été digérée par Franck Haise.

Haise voit 20 pénaltys par match

Pour l’entraineur du club breton, le tirage de maillot de Valentin Rongier est tellement léger, et la chute de Lassine Sinayoko tellement grossière, que M. Dechepy n’aurait pas dû tomber dans le panneau alors qu’il n’avait pas sifflé au départ.