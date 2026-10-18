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Rennes : Le 4e pénalty ne passe pas pour Franck Haise

Rennes
parGuillaume Conte
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Le pénalty de dernière minute qui a donné la victoire au Paris FC a eu le don d'agacer Franck Haise, l'entraineur du Stade Rennais.
Dans un match fou, Rennes s’est incliné 4-3 face au Paris FC ce dimanche à Jean-Bouin. Les Bretons ont bénéficié de trois pénaltys dans la rencontre, difficilement discutables même si sur le premier obtenu par Esteban Lepaul, le contact est très léger. Mais c’est surtout le dernier penalty sifflé lors de cette rencontre, en faveur du Paris FC et qui a donné la victoire aux Parisiens, qui n’a pas été digérée par Franck Haise.

Haise voit 20 pénaltys par match

Pour l’entraineur du club breton, le tirage de maillot de Valentin Rongier est tellement léger, et la chute de Lassine Sinayoko tellement grossière, que M. Dechepy n’aurait pas dû tomber dans le panneau alors qu’il n’avait pas sifflé au départ.
Au micro de Ligue 1+, l’entraineur rennais n’a pas caché sa colère. « Si on siffle pénalty pour ça, il va y en avoir 20 par match. Que l’arbitre aille faire un petit stage en Angleterre. Chaque coup de pied arrêté, il y a des tirages au maillot. Si on siffle ça, dans la façon dont il tombe aussi, c’est trop facile. Je ne sais pas si ça a joué le fait qu’il ait sifflé trois pénaltys pour nous alors qu’ils y étaient. Le tirage y est, alors à ce moment là, sifflez les tous. J’apprécie cet arbitre par ailleurs, mais siffler ça à la 94e minute, c’est non. Ou alors vous sifflez tous les tirages du maillot et dans ce cas je dis rien », a livré Franck Haise, qui avoue l’avoir mauvaise de s’incliner de la sorte dans les arrêts de jeu, alors que le match nul aurait offert la première place du classement à son équipe.
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