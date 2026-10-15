TV : Strasbourg - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Entre deux matchs importants de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain espère entretenir sa très bonne dynamique du moment face à Strasbourg en L1 ce week-end.

Quelle heure pour Strasbourg - PSG ?

samedi 17 octobre à 17h15 au Stade de la Meinau. L'arbitre sera Willy Delajod. Après avoir dominé Manchester City mercredi (4-2) et avant de recevoir le Barça au Parc des Princes mardi prochain, le club de la capitale française a un match de championnat à disputer face à Strasbourg. Une rencontre face au RCSA que le PSG abordera avec l’ambition de gagner. Ce match se jouera ceau Stade de la Meinau. L'arbitre sera Willy Delajod.

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Sur quelle chaîne suivre Strasbourg - PSG ?

Ligue 1+. Placé en fin d’après-midi avant le multiplex du samedi soir, ce match entre Strasbourg et Paris sera bien entendu diffusé sur l’antenne de

Les compos probables de Strasbourg - PSG :

Auteur d’un bon début de saison, le Racing connaît une période plus compliquée. Battu par le Paris FC avant la dernière trêve internationale (1–2), Strasbourg a rechuté le week-end dernier sur la pelouse de Nice (1-2). Deux défaites de rang qui ont relégué le RCSA dans le ventre mou du classement du championnat. Plus proche de la zone rouge, située à un petit point, que du Top 6, quatre points devant, le Racing espère faire un bon résultat face au PSG pour se redonner de l’air. Pour ce match, Hugo Oliveira sera privé de Doukouré, Godo, Nanasi ou Panichelli.

La compo probable de Strasbourg : Jorgensen - Antwi, Mitchell, Coulibaly, Oso - Sousa, Demba, Reyna - Amo-Ameyaw, Ortega, Yassine.

Injouable en Ligue des Champions, le PSG connaît un début de saison plus difficile en L1. Si Paris a bien redressé la barre depuis la mi-septembre avec trois victoires de suite, Paris n’est que sixième du championnat. Relégué à trois points du leader monégasque, le club de la capitale doit donc continuer sa bonne série de victoires pour rester à l’affût des premières places. Pour cette rencontre, qui se jouera entre deux matchs de LDC et notamment trois jours avant la réception du Barça au Parc des Princes, Luis Enrique va faire tourner son équipe.

La compo probable du PSG : Safonov - Zaïre-Emery, Marquinhos, Zabarnyi, Digne - Neves, Beraldo, Dro Fernandez - Godts, Torres, Kvaratskhelia.