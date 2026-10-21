Safonov maillon faible du PSG, L'Equipe ose le dire

Même s’il a réalisé des arrêts déterminants face à Raphinha, Fermin ou Gavi, Matvey Safonov a concédé deux buts évitables contre Barcelone. Le gardien russe doit encore progresser pour balayer les doutes.

Titulaire aux yeux de Luis Enrique depuis près de douze mois, Matvey Safonov a largement contribué au deuxième sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions la saison passée. Malgré cela, le club de la capitale reste à l’affût sur le marché des gardiens comme l’a prouvé l’intérêt très poussé pour Zion Suzuki l’été dernier . L’ancien joueur de Krasnodar est donc toujours attendu au tournant avec l’espoir au PSG qu’il balaye les derniers doutes à son égard. Il faudra encore patienter selon L’Equipe, qui souligne la performance mitigée de Matvey Safonov contre Barcelone mardi en Ligue des Champions.

Même s'il a obtenu un 6/10, le Russe est le Parisien le moins bien noté de la soirée et le quotidien national est certain que Safonov pouvait mieux faire sur les buts de Xavi Espart et de Lamine Yamal. « Que retenir ? Ses trois duels remportés - sur une tentative de Raphinha (20e), devant Fermin Lopez (40e) et sur Gavi (61e) - ou ce but de Xavi Espart sur lequel il a anticipé, et celui de Yamal où il ne couvre pas suffisamment son premier poteau ? Sa prestation reste très positive. Il progresse vraiment dans son jeu au pied : il devient créatif (passe à mi-hauteur pour Ferran Torres) et précis » souligne L’Equipe dans son édition du jour.

Safonov peut encore mieux faire

S’il est clairement en progression dans certains aspects du jeu comme les sorties ou les relances, Matvey Safonov doit se montrer encore plus impérial sur sa ligne pour définitivement balayer les doutes à son égard et convaincre le PSG qu’il n’est pas nécessaire de recruter un nouveau gardien. En attendant, Safonov a totalement fait oublier Chevalier et c’est déjà une première victoire pour l’ancien de Krasnodar.