PSH : Nuno Mendes incertain contre le Barça

PSH : Nuno Mendes incertain contre le Barça

PSG
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Sorti sur blessure à quelques minutes de la fin du match contre Strasbourg, Nuno Mendes pourrait rater le match de Ligue des champions face au FC Barcelone.
Luis Enrique n'a pas eu d'autre solution que de faire sortir Nuno Mendes, sans pouvoir le remplacer puisque le PSG avait déjà fait ses cinq changements. Et le défenseur portugais a donc laissé ses coéquipiers à dix pour s'imposer à la Meinau. Filant directement vers les vestiaires en proie à un souci musculaire, n'est pas réapparu et forcément l'inquiétude est grande du côté du Paris Saint-Germain, puisque c'est Nuno Mendes qui logiquement est en charge de tenir Lamine Yamal en respect. De son côté, Luis Enrique n'a pas voulu trop en dire sur le sujet. « J’espère que c’est une petite chose. Dimanche, ce sera le moment d’évaluer la situation. On n’a pas voulu prendre de risque », a confié l'entraîneur du Paris Saint-Germain dans la foulée de la victoire parisienne à Strasbourg. Malgré tout, le doute existe du côté du PSG.

Le PSG a des doutes pour Nuno Mendes

Si la présence de Maghnes Akliouche, victime d'un tacle ravageur, contre le FC Barcelone ne semble pas trop faire de doute, la cheville meurtrie de l'ailier ayant rapidement été prise en charge, il n'en va pas de même pour Nuno Mendes. Selon différentes sources, du côté du Paris Saint-Germain on est plutôt pessimiste s'agissant du défenseur, même si cette blessure musculaire n'est pas gravissime. Car le match face au Barça est programmé dans 72 heures et cela laisse peu de temps au staff médical pour tenter de remettre Nuno Mendes sur pied et surtout qu'il soit à 100% pour tenter de dompter Lamine Yamal.

Lire aussi

Le PSG recalé, il choisit le banc du BarçaLe PSG recalé, il choisit le banc du Barça
Articles Recommandés
Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 7e journée

Lens Fait Le Plein Lille Au Ralenti
Ligue 1

Lens fait le plein, Lille au ralenti

Le Real En Feu Mbappe Se Cache Derriere Vinicius
Kylian Mbappé

Le Real en feu, Mbappé se cache derrière Vinicius

Harit OM
OM

TV : Angers - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

L1 : Programme TV et résultats de la 7e journée
Lens fait le plein, Lille au ralenti
Le Real en feu, Mbappé se cache derrière Vinicius
TV : Angers - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
PSG : Mika Godts a un défaut qui agace Luis Enrique
L2 : Programme TV et résultats de la 9e journée
L2 : L'ASSE gagne et fait déjà le break
L’OL remet Manchester City à sa place
Le Barça détruit le Betis sur la route de Paris

Derniers commentaires

L’OL remet Manchester City à sa place

Et si la PL n'etait pas d'un niveau si élevé qu'on veux le faire croire ? Je trouve personnellement que le niveau a baissé. Chelsea, Liverpool, etc...ne sont plus au niveau qui etait le leur.

L’OL remet Manchester City à sa place

Fonseca a raison de défendre la Ligue 1. Maresca a quand même une excuse. Le PSG jouait samedi dernier à domicile contre un promu Le Mans et a fait reposer ses meilleurs joueurs. D'accord mais ce n'est pas la même chose pour City d'affronter le lendemain Liverpool à Anfield. Et lui devait faire jouer ses meilleurs joueurs et à eu un jour de moins de récupération. La dessus je ne conteste absoluement pas le PSG qui a mérité sa victoire même il a bénéficié en seconde mi-temps de la maladresse des joueurs de City.

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

si t'a 75ans et que tu votes et que tu as des idées d'extrème gauche comme un ado attardé, c'est que tu fais bien pitié et que ta vie doit etre bien misérable :) Je penses plus que t'es un mythomane ! tout adulte éduqué a forcément des idées opposées aux sauvageons de la lfi :)

OL : La France insoumise exige la mort des Bad Gones

oui oui c'est un truc de gauchistes le goulag tu m'apprends rien ! Ca a pas changer, regarde toi et ton pote mongolien vous justifier des meutres pour des opinions politiques :) Oui je ne doutes pas que si vous prenez le pouvoir vous enverrez aussi des socialos comme Guskman au goulag ! Vous etes des petits fachos, tout ce qui ne pense pas comme vous c'est le fachisme ! Mais regarde meme les socialistes, qui sont pourtant de gauche, et qui ont votés en masse pour Gluksman explique que lfi est une secte de gros taré :)

L’OL remet Manchester City à sa place

Suffit d'embêter ce bon Enzo Maresca il faut bien qu'il se trouve une excuse Bon pas de chance pour lui , les clubs Anglais ont eu 3 défaite 1 contre un club de liga et 2 contre la farmer league pas de bol quoi ils perdent contre les faibles

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
3Monaco logo
Monaco
1464201055
4Rennes logo
Rennes
13641112102
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
6Paris logo
Paris
116321844
7Lens logo
Lens
10731314113
8Brest logo
Brest
9723213103
9Toulouse logo
Toulouse
9723212111
10Lorient logo
Lorient
86222660
11Nice logo
Nice
8622257-2
12Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
13Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
14Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
15Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading