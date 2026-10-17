PSH : Nuno Mendes incertain contre le Barça

Sorti sur blessure à quelques minutes de la fin du match contre Strasbourg, Nuno Mendes pourrait rater le match de Ligue des champions face au FC Barcelone.

Luis Enrique n'a pas eu d'autre solution que de faire sortir Nuno Mendes, sans pouvoir le remplacer puisque le PSG avait déjà fait ses cinq changements. Et le défenseur portugais a donc laissé ses coéquipiers à dix pour s'imposer à la Meinau. Filant directement vers les vestiaires en proie à un souci musculaire, n'est pas réapparu et forcément l'inquiétude est grande du côté du Paris Saint-Germain, puisque c'est Nuno Mendes qui logiquement est en charge de tenir Lamine Yamal en respect. De son côté, Luis Enrique n'a pas voulu trop en dire sur le sujet. « J’espère que c’est une petite chose. Dimanche, ce sera le moment d’évaluer la situation. On n’a pas voulu prendre de risque », a confié l'entraîneur du Paris Saint-Germain dans la foulée de la victoire parisienne à Strasbourg. Malgré tout, le doute existe du côté du PSG.

Le PSG a des doutes pour Nuno Mendes

Si la présence de Maghnes Akliouche, victime d'un tacle ravageur, contre le FC Barcelone ne semble pas trop faire de doute, la cheville meurtrie de l'ailier ayant rapidement été prise en charge, il n'en va pas de même pour Nuno Mendes. Selon différentes sources, du côté du Paris Saint-Germain on est plutôt pessimiste s'agissant du défenseur, même si cette blessure musculaire n'est pas gravissime. Car le match face au Barça est programmé dans 72 heures et cela laisse peu de temps au staff médical pour tenter de remettre Nuno Mendes sur pied et surtout qu'il soit à 100% pour tenter de dompter Lamine Yamal.