PSG : Luis Enrique accepte la demande de congés de Dembélé

Quand on a 6 milieux de terrain pour 3 postes et que 2 d'entres eux jouent tous les matchs (Coco et Morton) c'est logique 2 autres joueurs jouent tous les matchs (Openda et Niakhaté) les 2 sont blessés
C toi qui payes ? Ça te regarde même ? Toujours un trouduc pour lâcher ce genre de comm’…
Il n'y a meme pas photo avec le surcoté fragile de Fofana... Déjà annoncé à l'arrivée du japonais qu'il etait bien meilleur que Fofana le surcoté
Toi t'es bien un ancien supporter de Bordeaux hein Remi?? On le sait tous hein!! Footix de mes 2!!
Qu'est ce qu'il est élégant avec la ballon...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
Loading
Prochain match : Strasbourg, demain, 17h15 ! 👊 #RCSAPSG I @visitrwanda_now