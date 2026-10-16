PSG : Luis Enrique accepte la demande de congés de Dembélé

PSG : Luis Enrique accepte la demande de congés de Dembélé

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parCorentin Facy
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Ousmane Dembélé a ironisé sur sa semaine de vacances qui a précédé son brillant match à Manchester City. Et si l’attaquant du PSG et Luis Enrique refaisaient le coup plus tard dans la saison ?
Préservé contre Le Mans en Ligue 1, Ousmane Dembélé a disposé d’une semaine de vacance à la suite des quatre matchs disputés avec l’équipe de France. Un choix de Luis Enrique pour permettre à son international français de récupérer avant le choc face à Manchester City lors de la 2e journée de Ligue des Champions. La décision des deux hommes s’est avérée payante puisque le Ballon d’Or, buteur, a brillé sur la pelouse des Citizens.
Sur le ton de la plaisanterie, quelques minutes après le match sur Canal+, Ousmane Dembélé a fait savoir qu’il faudrait peut-être avoir des vacances plus souvent si cela lui permet de briller de la sorte en coupe d’Europe. Ce à quoi Luis Enrique a répondu face aux médias ce vendredi. « Il est le boss. S’il veut des vacances, il aura des vacances » s’est amusé Luis Enrique face à la presse avant de préciser, plus sérieusement.
« Il rigole tout le temps. J’aime la manière qu’il a de vivre le foot. C’est une blague mais je suis toujours ouvert pour donner aux joueurs ce qu’ils veulent. Ils aiment jouer tout le temps dans l’équipe titulaire. Ils savent que c’est ma responsabilité de choisir. Être en vacances, c’est venir au campus pour s’entraîner. Ca, c’est être en vacances » a détaillé Luis Enrique face aux médias.
Même si l’Espagnol était d’humeur blagueur ce vendredi en conférence de presse, il ne serait toutefois pas impossible de voir Ousmane Dembélé bénéficier de nouveau de jours de repos avant de grandes échéances européennes. Si cela permet à l’attaquant français du PSG de faire gagner son équipe en Ligue des Champions, tout le monde s’y retrouve gagnant.

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