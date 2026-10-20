PSG : Doué se moque totalement de Lamine Yamal

PSG : Doué se moque totalement de Lamine Yamal

PSG
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Homme en forme du PSG, Désiré Doué s’apprête à livrer un joli duel à distance avec Lamine Yamal à l’occasion de ce très attendu match de Ligue des Champions entre Paris et Barcelone.
A l’avantage de qui tournera le duel à distance entre Lamine Yamal et Désiré Doué ? Les deux joueurs, qui évolueront chacun comme ailier droit ce mardi à l’occasion de PSG-Barcelone, sont les deux hommes en forme de leur club respectif. L’international espagnol est lui indécent de facilité depuis le début de la saison, s’imposant de loin comme le meilleur joueur en Europe. La présence de Lamine Yamal pourrait faire déjouer le PSG avec un plan spécial concocté par Luis Enrique pour l’occasion.
Ce ne sera pas le cas, selon les dires de Désiré Doué au micro de Canal+ quelques minutes avant le coup d’envoi. « Si on va jouer différemment parce qu’il y a Lamine Yamal ? Non ! Non… On va jouer comme d’habitude. Notre objectif, c’est de marquer beaucoup de buts » a simplement promis l’ancien attaquant du Stade Rennais, lequel ne veut pas que son équipe fasse de fixette sur le prodige espagnol de 19 ans ce mardi soir au Parc des Princes.
« Il faudra être au rendez-vous et on le sera. On va mettre beaucoup d’intensité ce soir, on veut marquer énormément » a promis Désiré Doué. Le match est en tout cas lancé et du côté parisien, hors de question de changer quoi que ce soit en raison de la présence d'un joueur, aussi fort soit-il, dans le camp d’en face. Pour rappel et comme indiqué par ailleurs, en l’absence de Nuno Mendes blessé, c’est Lucas Hernandez qui aura fort à faire sur le côté gauche de la défense du PSG en un contre un face à Lamine Yamal.

Lire aussi

PSG : Digne au placard, le choix fort de Luis EnriquePSG : Digne au placard, le choix fort de Luis Enrique
Articles Recommandés
Ol Ces Trois Joueurs A Qui Fonseca Ne Fait Pas Confiance
OL

OL : Ces trois joueurs à qui Fonseca ne fait pas confiance

Psg Khvicha Kvaratskhelia Gravement Blesse Au Genou
PSG

PSG : Khvicha Kvaratskhelia gravement blessé au genou ?

Carton Rouge Oublie Sur Pacho Le Psg Hallucine
PSG

Carton rouge oublié sur Pacho, le PSG hallucine

Lille Ancelotti Dechante Il Ne Cache Pas Son Inquietude
LOSC

Lille : Ancelotti déchante, il ne cache pas son inquiétude

Fil Info

OL : Ces trois joueurs à qui Fonseca ne fait pas confiance
PSG : Khvicha Kvaratskhelia gravement blessé au genou ?
Carton rouge oublié sur Pacho, le PSG hallucine
Lille : Ancelotti déchante, il ne cache pas son inquiétude
PSG-Barça : La tuile pour Dembélé qui sort sur blessure
Ballon d’Or : Harry Kane déjà au courant, surprise annoncée
PSG : Digne au placard, le choix fort de Luis Enrique
Le carton rouge de Nakamura fait un heureux à l'OL
PSG - FC Barcelone : Les compositions (21h sur Canal+ Foot)

Derniers commentaires

Carton rouge oublié sur Pacho, le PSG hallucine

Mouais....je sais pas, grosse faute oui, mais rouge ? Faut voir le règlement

Vente OM : L'Iran et le Qatar ont tenté d'acheter l'OM

Bon du coup t'es incapable de m'expliquer en quoi mac court nous a évité le Qatar??? Pourtant avec ta grosse tete pleine de bon sens et de bonne valeur ca devrait etre un jeu d'enfant d'expliquer en quoi on devrait remercier mac court et surtout comment a til fait pour éviter que le qatar rachete L'OM ?? "Ouf merci franck " quil dit le crétin, sans meme savoir pourquoi il le dit , sérieusement t'es con ou t'es con ? Tu prends des cours du soir pour etre au top de la cretinerie comme ca ?? 🤣😂🫵 Quel mongolien celui la il dit ouf merci franck il sait meme pas pourquoi allo Édouard ici Toulouse mdrrr sale timbré va

PSG - FC Barcelone : Les compositions (21h sur Canal+ Foot)

Mon pronostic : PSG 2 - 3 Barça.

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

Bah tu vas continuer de payer trou du cul les suédois temmerde on te pisse au cul cest dijaya qui paye pleure !!

Manchester City relégué, le Real fait une offre à Cherki

L'OL a 15% d'une éventuelle plus value.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1474211358
2Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1474211495
3Paris logo
Paris
1474211275
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
1474211055
5Monaco logo
Monaco
1474211064
6Rennes logo
Rennes
13741215141
7Lorient logo
Lorient
117322761
8Lens logo
Lens
10731314113
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
9730414104
10Brest logo
Brest
9723213103
11Toulouse logo
Toulouse
9723212111
12Auxerre logo
Auxerre
973041117-6
13Nice logo
Nice
8722369-3
14Strasbourg logo
Strasbourg
772141215-3
15Angers SCO logo
Angers SCO
77214915-6
16Le Mans logo
Le Mans
671331015-5
17Troyes logo
Troyes
47115516-11
18Le Havre logo
Le Havre
27025511-6

Loading