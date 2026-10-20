PSG : Doué se moque totalement de Lamine Yamal

Homme en forme du PSG, Désiré Doué s’apprête à livrer un joli duel à distance avec Lamine Yamal à l’occasion de ce très attendu match de Ligue des Champions entre Paris et Barcelone.

A l’avantage de qui tournera le duel à distance entre Lamine Yamal et Désiré Doué ? Les deux joueurs, qui évolueront chacun comme ailier droit ce mardi à l’occasion de PSG-Barcelone, sont les deux hommes en forme de leur club respectif. L’international espagnol est lui indécent de facilité depuis le début de la saison, s’imposant de loin comme le meilleur joueur en Europe. La présence de Lamine Yamal pourrait faire déjouer le PSG avec un plan spécial concocté par Luis Enrique pour l’occasion.

Ce ne sera pas le cas, selon les dires de Désiré Doué au micro de Canal+ quelques minutes avant le coup d’envoi. « Si on va jouer différemment parce qu’il y a Lamine Yamal ? Non ! Non… On va jouer comme d’habitude. Notre objectif, c’est de marquer beaucoup de buts » a simplement promis l’ancien attaquant du Stade Rennais, lequel ne veut pas que son équipe fasse de fixette sur le prodige espagnol de 19 ans ce mardi soir au Parc des Princes.

« Il faudra être au rendez-vous et on le sera. On va mettre beaucoup d’intensité ce soir, on veut marquer énormément » a promis Désiré Doué. Le match est en tout cas lancé et du côté parisien, hors de question de changer quoi que ce soit en raison de la présence d'un joueur, aussi fort soit-il, dans le camp d’en face. Pour rappel et comme indiqué par ailleurs, en l’absence de Nuno Mendes blessé, c’est Lucas Hernandez qui aura fort à faire sur le côté gauche de la défense du PSG en un contre un face à Lamine Yamal.