PSG - FC Barcelone : Les compositions (21h sur Canal+ Foot)

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

pour le moment la vraie vie c est pillage cassage et destruction de vie de bcp de gens. par qui? ouvre les yeux tu verras tout de suite. un indice? aucun suedois! donc bien sur ca va finir en t es raciste blablabla. la merde officielle , mais c est factuel. personne ne peut le nier. sur les videos, sur les reseaux ou dans les emissions TV. impossible de dire le contraire! y a aucin racisme la dedans absolument aucun. ce sont que des petites merdes, qu il va falloir calmer tres tres rapidement. Marre de payer pour ces enkulés! Les honnetes gens regardent, et vont finir par renoncer a se rassembler, car ces pourritures gachent tout Preuve a la finale de LDC, pire. le feu d artifice a Paris a ete tiré et le concert avec des figurants 1 semaine avant pour eviter des debordements ! donc le laxisme, ca va bien. place a la loi et au redressement de cette societé malade..