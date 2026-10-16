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PSG : Akliouche a peur d'énerver Kvaratskhelia

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parEric Bethsy
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Critiqué pour ses débuts avec le Paris Saint-Germain, Maghnes Akliouche a bien réagi. Le milieu offensif vient d’inscrire ses premiers buts sous ses nouvelles couleurs. De quoi justifier la confiance de son entraîneur Luis Enrique. Mais pas question pour lui de s’enflammer.
Etant donné la rude concurrence au Paris Saint-Germain, ce n’est certainement pas un hasard si Maghnes Akliouche a les faveurs de Luis Enrique. Depuis le début de la saison, le milieu offensif dispose du septième meilleur temps de jeu de l’effectif. Le Français est aussi la recrue estivale la plus utilisée au club de la capitale. « J'aime tout ce qu'il fait : la façon dont il joue, en buteur, en ailier, en milieu, sa capacité technique, physique, s’expliquait l’entraîneur espagnol le week-end dernier. Je suis très content de l'avoir. On le connaissait déjà, mais c'est tout de même une belle surprise. »
Il y a encore quelques jours, on pouvait néanmoins s’interroger sur son recrutement. Maghnes Akliouche a enchaîné pas mal de performances mitigées voire décevantes. Sa disponibilité dans le jeu ravit forcément Luis Enrique. Mais sa timidité dans les derniers mètres suscitait des doutes. Mais ça, c’était avant son but face au Mans (3-1) samedi, avant celui contre Manchester City (4-2) quatre jours plus tard en Ligue des Champions.

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Un grand rendez-vous européen que l’ancien Monégasque a débuté alors que le prétendant au Ballon d’Or Khvicha Kvaratskhelia et le meilleur joueur de Ligue 1 en septembre Ferran Torres n’étaient que remplaçants au coup d’envoi à l’Etihad Stadium. Ce choix fort incite logiquement à se demander si Maghnes Akliouche sera capable de s’imposer dans le onze parisien. « Doucement ! », a immédiatement tempéré son entourage auprès de L’Equipe. Dans le clan du joueur, on préfère garder les pieds sur terre. De toute façon, Luis Enrique n’est pas du genre à laisser ses hommes s’enflammer.
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