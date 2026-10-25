Massy promet un bijou de 90.000 places au PSG

Massy se fait plutôt discret dans la bataille pour récupérer le futur grand stade du PSG. Mais le maire de la cité de l'Essonne est persuadé que son projet est très solide et ne posera aucun souci technique.

C’est le timing prévu depuis des années, mais nous sommes dans la dernière ligne droite pour la désignation du futur stade du Paris Saint-Germain. Le Parc des Princes a beau être l’enceinte historique du club de la capitale, il est actuellement jugé trop petit et trop vétuste pour être le stade d’avenir du club. La priorité de QSI est de racheter le stade de la Porte de Saint-Cloud, et de pouvoir l’agrandir tout en réalisant un univers autour du PSG dans tout le quartier. Un projet qui demande toutefois des grosses concessions à la mairie de Paris, qui doit céder définitivement le Parc des Princes, sans compter la complexité des travaux, dans le stade et autour du périphérique.

Massy, le projet sûr du PSG

Le PSG laisse filtrer les informations que tous les projets ont actuellement les même chances d’être sélectionnés. La décision tombera le 20 décembre, et pour la première fois, la ville de Massy, candidate à l’accueil d’un futur grand stade comme celle de Poissy, a pris la parole par le biais de son Maire. Nicolas Samsoen, maire UDI de la cité de l’Essone (91) a assuré que le projet d’un grand stade de 80 à 90.000 places, flambant neuf dans une zone déjà déterminée de la ville (voir photo), était pour lui tout à fait opérationnel.

« Je n’ai pas de doute que le projet fonctionne techniquement. Nous avons une approche calme, évitant l’enthousiasme juvénile impatient et la peur irrationnelle », a livré le maire dans Les Échos. La carte de Massy est donc de miser sur le projet sûr et fiable, avec des certitudes au niveau des transports et du réseau routier, même si tout devra être repensé dans ce quartier d'une ancienne zone commerciale si jamais le PSG décide de s’y installer.

Le PSG va en tout cas affiner son choix en cette fin d’année, se donnant ensuite quelques mois pour finaliser le dossier une fois que la décision sera prise, histoire d’être bien certain que l’opération grand stade sera bien parti pour l’horizon 2035 voire plus.