Le PSG reçoit une offre à 140 ME et explose de rire

Les joueurs du PSG font saliver les clubs de Premier League. Arsenal veut briser le record de Bradley Barcola et se payer Désiré Doué, même si Nasser Al-Khelaïfi n'est pas de cet avis.

Le meilleur moyen de remporter la Premier League et la Ligue des Champions est certainement de se payer les joueurs du PSG. C’est le calcul fait par Arsenal, qui lorgne sur plusieurs joueurs parisiens ces derniers mois, après la défaite en finale de la Ligue des Champions. Et après la victoire à Manchester City de mercredi soir, le club de la capitale française continue de faire un incroyable carton plein contre les formations du meilleur championnat du monde.

Arsenal rêve de Désiré Doué

Un joueur a encore plus explosé que d’habitude contre City, il s’agit de Désiré Doué, tout simplement injouable avec un but et une passe décisive splendide pour Ousmane Dembélé. Avec sa qualité de frappe, son sens du dribble et son impact physique également, l’ancien rennais est vu comme le joueur parfait pour rendre Arsenal encore plus fort. Selon Fichajes, les dirigeants londoniens salivent réellement devant la qualité de Désiré Doué. Et pour le faire venir, ils sont prêts à mettre 140 millions d’euros sur la table.

Un montant copieux et respectable, mais similaire à ce qu’a déboursé Liverpool pour Bradley Barcola par exemple. Et sans faire offense à l’ancien lyonnais, surtout après son triple en Ligue des Champions, le joueur du PSG est en train de passer dans un autre monde en ce moment. C'est aussi la façon de penser au sein des champions d'Europe.

Sous contrat jusqu’en 2029, Désiré Doué n’est de toute façon pas en vente, et même un montant de 140 millions d’euros serait balayé d’un revers de manche par Nasser Al-Khelaïfi. A moins que l’ancien rennais ne souhaite quitter Paris en fin de saison, estimant avoir fait le tour de la question, son nouveau rôle de joueur majeur et sa progression sur ces dernières années donnent en tout cas satisfaction à tout le monde. Suffisant pour repousser toutes les offres venues d’Angleterre, même au-delà de 140 millions d’euros.