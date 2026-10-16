Le PSG reçoit une offre à 140 ME et explose de rire

Le PSG reçoit une offre à 140 ME et explose de rire

PSG
parGuillaume Conte
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Les joueurs du PSG font saliver les clubs de Premier League. Arsenal veut briser le record de Bradley Barcola et se payer Désiré Doué, même si Nasser Al-Khelaïfi n'est pas de cet avis.
Le meilleur moyen de remporter la Premier League et la Ligue des Champions est certainement de se payer les joueurs du PSG. C’est le calcul fait par Arsenal, qui lorgne sur plusieurs joueurs parisiens ces derniers mois, après la défaite en finale de la Ligue des Champions. Et après la victoire à Manchester City de mercredi soir, le club de la capitale française continue de faire un incroyable carton plein contre les formations du meilleur championnat du monde.

Arsenal rêve de Désiré Doué

Un joueur a encore plus explosé que d’habitude contre City, il s’agit de Désiré Doué, tout simplement injouable avec un but et une passe décisive splendide pour Ousmane Dembélé. Avec sa qualité de frappe, son sens du dribble et son impact physique également, l’ancien rennais est vu comme le joueur parfait pour rendre Arsenal encore plus fort. Selon Fichajes, les dirigeants londoniens salivent réellement devant la qualité de Désiré Doué. Et pour le faire venir, ils sont prêts à mettre 140 millions d’euros sur la table.
Un montant copieux et respectable, mais similaire à ce qu’a déboursé Liverpool pour Bradley Barcola par exemple. Et sans faire offense à l’ancien lyonnais, surtout après son triple en Ligue des Champions, le joueur du PSG est en train de passer dans un autre monde en ce moment. C'est aussi la façon de penser au sein des champions d'Europe.
Sous contrat jusqu’en 2029, Désiré Doué n’est de toute façon pas en vente, et même un montant de 140 millions d’euros serait balayé d’un revers de manche par Nasser Al-Khelaïfi. A moins que l’ancien rennais ne souhaite quitter Paris en fin de saison, estimant avoir fait le tour de la question, son nouveau rôle de joueur majeur et sa progression sur ces dernières années donnent en tout cas satisfaction à tout le monde. Suffisant pour repousser toutes les offres venues d’Angleterre, même au-delà de 140 millions d’euros.
Articles Recommandés
Psg Luis Enrique Accepte La Demande De Conges De Dembele
PSG

PSG : Luis Enrique accepte la demande de congés de Dembélé

Du Racisme A Lol Les Supporters Sont Degoutes
OL

Du racisme à l’OL, les supporters sont dégoûtés

Om Lidee Du Forfait En Europa League Ressurgit
OM

OM : L’idée du forfait en Europa League ressurgit

Bronn
FC Nantes

Nantes se jette sur un international à prix réduit

Fil Info

PSG : Luis Enrique accepte la demande de congés de Dembélé
Du racisme à l’OL, les supporters sont dégoûtés
OM : L’idée du forfait en Europa League ressurgit
Nantes se jette sur un international à prix réduit
Un salaire XXL pour un flop, Rennes se révolte
PSG : Crise mondiale, les revenus du Qatar s’écroulent
Ce défenseur à la ramasse, l’OM n’en revient pas
L'ASSE tient un phénomène, Larsonneur en danger
Tyler Morton n'avance plus, l'OL fait un aveu

Derniers commentaires

Tyler Morton n'avance plus, l'OL fait un aveu

si fonseca leur apprenais a jouer vers l'avant il aurait plus de solution pour faire de bonne passe

Du racisme à l’OL, les supporters sont dégoûtés

Alors... tu n'as pas trop chialé hier soir ? Mdr

Du racisme à l’OL, les supporters sont dégoûtés

Alors Monsieursaitout pas de réponse

Olise au PSG, le Qatar a lancé les négociations

Bon il vaut entre 120 et 180M€, pour le Qatar ce n'et pas la mer à boire Du fait que du côté de la bavière il est un peu critiqué, faut porter l' estocade et y aller

Du racisme à l’OL, les supporters sont dégoûtés

Va savoir, va savoir hein

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
14Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
15Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading