Le PSG fonce sur le plus grand talent algérien

En pleine progression avec le Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza ne passe pas inaperçu. De grands clubs européens commencent sérieusement à envisager son recrutement, à commencer par le Paris Saint-Germain qui considère l’Algérien comme un renfort sur le long terme.

Aucun jeune talent prometteur n’échappe au réseau de Luis Campos. Connu pour ses compétences sur le marché des transferts, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain cherche activement les stars de demain. Le Portugais espère ainsi les attirer dans la capitale française avant qu’ils ne deviennent des joueurs totalement confirmés et hors de prix. A ce rythme, Ibrahim Maza fera bientôt partie de cette catégorie. C’est pourquoi le club francilien suit attentivement son évolution.

Le meneur de jeu du Bayer Leverkusen réussit un excellent début de saison. Plus que ses statistiques (3 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues), c’est surtout le contenu de ses matchs qui impressionne. L’international algérien a en effet marqué les esprits avec son festival avant la passe décisive pour Patrik Schick contre Fribourg (2-1) dimanche dernier. Après ça, il n’est pas étonnant d’apprendre que des cadors européens se rapprochent d’Ibrahim Maza. Le journaliste Ekrem Konur révèle que le Paris Saint-Germain a intensifié son intérêt pour le Fennec seulement âgé de 20 ans.

De la concurrence pour le PSG

Le double champion d’Europe apprécie particulièrement sa créativité et le considère comme un renfort sur le long terme. Il faudra néanmoins s’activer assez rapidement si les Parisiens souhaitent vraiment recruter celui que l'on surnomme « Mazadona ». Toujours d’après notre confrère, Manchester City, Arsenal et l’Atlético Madrid s’intéressent également au milieu offensif. Voilà qui annonce une rude bataille pour sa signature l’été prochain, surtout si Ibrahim Maza poursuit sur sa lancée dans les mois à venir. Une bonne nouvelle pour le Bayer Leverkusen qui peut préparer une grosse vente pour son joueur sous contrat jusqu’en 2030.