Le PSG exige le réveil de Mika Godts en urgence

Victime d’une rupture des ligaments croisés, Khvicha Kvaratskhelia sera absent au moins six mois. Recruté cet été, l’international belge Mika Godts va rapidement devoir hausser son niveau.

Tout n’est pas rose au Paris Saint-Germain au lendemain de la magnifique victoire contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Certes, le club de la capitale a frappé un grand coup en balayant l’une des meilleures équipes européennes (4-2). Mais le PSG a perdu Khvicha Kvaratskhelia pour le reste de la saison, l’international géorgien souffrant d’une rupture des ligaments croisés qui va l’éloigner des terrains pendant au minimum six mois. Un énorme coup dur pour Luis Enrique, qui devrait s’appuyer davantage sur Torres et Akliouche pour accompagner Doué et Dembélé dans les semaines à venir. Un autre joueur aura une carte à jouer : Mika Godts.

Godts doit prendre le relai de Kvaratskhelia

L’international belge recruté à l’Ajax pour 45 millions d’euros l’été dernier met du temps à s’acclimater. Mais avec la blessure de Kvaratskhelia, il va devenir urgent pour le PSG de pouvoir compter sur le natif de Louvain. « Avec la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, Mika Godts va avoir l’occasion de se montrer et de véritablement lancer son aventure parisienne » souligne à ce sujet le compte communautaire Le Meilleur du PSG, conscient que le Belge va rapidement devoir se montrer au niveau.

« Mika Godts va devoir s’acclimater plus vite que prévu et répondre très rapidement présent », « Mika Godts, c’est ton moment » ou encore « On a perdu notre Kvaradona pour un moment malheureusement. Mr Mika Godts c'est ton moment faut que tu illumine la capitale comme tu a illuminé Amsterdam » peut-on lire sur X. Recruté pour 45 millions d’euros cet été et peu utilisé jusqu’à présent, le Belge va donc rapidement devoir hausser son niveau et s’imposer comme une solution crédible aux yeux de Luis Enrique dans le onze de départ. Un réveil nécessaire car les solutions risquent de vite manquer pour l’entraîneur espagnol dans le secteur offensif, qui sera privé pendant quelques matchs d’Ousmane Dembélé.