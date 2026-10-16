Le PSG est toujours critiqué, Luis Enrique en a marre

Le PSG a été attaqué par Manchester City sur sa possibilité de mettre ses stars au repos chaque week-end en raison du faible niveau de la Ligue 1. Luis Enrique n'a pas aimé.

Avant le match face à Manchester City en Ligue des Champions, Luis Enrique avait fait savoir son admiration pour la formation anglaise, invaincue en tête de Premier League et qui avait parfaitement digéré l’arrêt de Pep Guardiola en fin de saison dernière. Mais surtout, l’entraineur du PSG avait surpris en annonçant qu’il espérait voir les Sky Blues ne pas être inquiétés pour leurs infractions financières constatées par la Premier League entre 2008 et 2016, et qui pourrait déboucher sur des sanctions exemplaires.

City estime le PSG avantagé

Une prise de parole tranchée et inhabituelle pour Luis Enrique, ce qui lui a notamment valu un retour de bâton musclé de la part de Daniel Riolo . Mais après la victoire de son équipe à l’Etihad, le PSG a été accusé par Enzo Maresca de bénéficier d’un agenda à la carte grâce à sa domination sur la Ligue 1, et la mise au repos de ses cadres. A l’image d’un Ousmane Dembélé qui débute une dizaine de matchs par saison dans le championnat de France.

Une attaque qui a agacé Luis Enrique, pour qui Manchester City n’est pas vraiment de bonne foi. Une façon de rappeler que les critiques trouveront toujours quelque chose à reprocher au PSG. « C’est le bruit typique sur le PSG. Avant même d’arriver ici, j’entendais que Paris ne gagnerait pas la Ligue des champions à cause du niveau du championnat. Et maintenant que le club a gagné, c’est aussi à cause de ça. Il y aura toujours des gens pour se plaindre. Nous, on cherche à gagner tous nos matches », a prévenu Luis Enrique, qui estime que son équipe mériterait plus de louanges que de critiques.

Néanmoins, si le niveau de la Ligue 1 permet au PSG de pouvoir faire souffler certains cadres au coeur de semaines musclées, en Angleterre comme ailleurs, les félicitations sont souvent de rigueur pour évoquer le jeu pratiqué par le double champion d’Europe.