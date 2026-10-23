Estevao offert au PSG pour remplacer Kvara

Chelsea offre clé en mains une solution au PSG pour compenser la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia. Estevao, qui n'arrive pas à s'imposer en Premier League, arriverait sous la forme de prêt.

Le PSG a deux mois pour voir s’il est capable de trouver en interne une solution afin de compenser la longue indisponibilité de Khvicha Kvaratskhelia. Charge aux habituels remplaçants de montrer, contrairement à ce début de saison, qu’ils ont la capacité d’offrir du choix à Luis Enrique. Car le PSG, pour ne pas perdre le fil, est obligé de regarder le marché des transferts pour préparer ses options afin de compenser la blessure du Géorgien.

Plusieurs noms ont déjà été cités, mais du côté de Chelsea, on est déjà prêt à saisir cette opportunité pour se délester d’Estevão. L’attaquant brésilien a été acheté par les Blues pour 45 millions d’euros en 2025 en provenance de Palmeiras, mais il peine à s’imposer en Premier League. Cette saison, il n’a pas joué plus de neuf minutes dans le moindre match de championnat, et disputer surtout la Coupe de la Ligue, quand Xabi Alonso fait tourner.

Le club londonien est persuadé qu’un séjour en France lui ferait le plus grand bien. Le fait qu’une place soit libérée sur l’aile droite du PSG car Désiré Doué a de grandes chances de muter à gauche, que Paris soit capable de prendre son salaire en charge, et que Luis Enrique fait énormément progresser les jeunes, fait saliver Chelsea. Selon Football London, l’idée d’un prêt est en tout cas acceptée par les Londoniens, qui savent que cette solution peut convenir à tout le monde car cela n’impliquerait pas une grosse dépense pour le PSG. Et aucun risque à prendre avec le contrat du joueur, qui est engagé avec les Blues jusqu’en 2033.

La réponse ne devrait arriver qu’à la fin du mois de décembre, en fonction de la façon dont le PSG aura digéré l’absence d’un candidat au Ballon d’Or, mais la piste a le mérite d’être clairement ouverte du côté de Chelsea.