LdC : Le PSG quasiment au complet contre le Barça

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

A l armée mon instructeur disait que "si il n y a pas de consequences, il n y a pas de discipline..." Et c est le soucis en France, il est clair qu on ne peut pas incarcerer les gens à chaque delit, mais meme taper ds le portefeuille est difficile, donc que reste t il de dissuassif ? Le tout repressif ne marche pas, on le voit au Etats Unis , ou ils ont un important arsenal legislatif censé etre dissuassif sauf que le revers c est que les delinquants et criminels sont pret a tout pour ne pas se faire prendre, en France on commence a voir la meme chose pour les delits routiers ou un simple controle se transforme en delit de fuite et refus d obtemperer.