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LdC : Le PSG en finale, les Français ont voté !

PSG26 avr. , 11:30
parMehdi Lunay
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PSG-Bayern ou la finale de Ligue des champions avant l'heure. Une rencontre au sommet qui n'effraie pas le grand public français, lequel voit les Parisiens l'emporter en grande majorité.
Sans mépriser Chelsea et Liverpool, les choses sérieuses commencent pour le Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Les Parisiens défient le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions. Après deux clubs anglais malades, c'est une formation allemande au top de sa forme qui se présente désormais. Les Bavarois sont une vraie machine à buts cette saison avec un Harry Kane létal et un Michael Olise intenable. En plus, Manuel Neuer est de nouveau infranchissable derrière. Le PSG devra être très costaud pour atteindre une deuxième finale de C1 consécutive.

Les Français très optimistes pour le PSG

Néanmoins, les Français n'ont pas du tout peur de l'ogre allemand. C'est ce que révèle un dernier sondage publié par Odoxa pour Winamax et RTL. 65% des passionnés de football interrogés voient le PSG franchir l'obstacle Bayern Munich. Une confiance largement supérieure à celle enregistrée l'année passée à la même époque. 61% des sondés voyaient alors Paris triompher d'Arsenal. Pour ce PSG-Bayern, la confiance des supporters parisiens est encore plus importante que celle du grand public.
81% des fans parisiens interrogés estiment que leur club jouera la finale à Budapest fin mai. Des chiffres records qui ne s'expliquent pas par un mépris du Bayern mais par une adhésion massive au projet de jeu de Luis Enrique. 69% des amateurs de football sondés jugent que l'entraîneur espagnol est meilleur que son homologue Vincent Kompany. A la lecture de ces résultats, Canal+ peut se frotter les mains. Diffuseur exclusif de la Ligue des champions, la chaîne cryptée s'attend à obtenir une audience XXL avec un tel engouement.
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Derniers commentaires

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Même Bodmer, s'il sortait de sa retraite, pourrait mettre un doublé contre l'OL et perdre 2-3. Ça change rien, Diomande était très nul.

OL : Yaremchuk en souffrance, Fonseca est triste

Tous les familles concernées en souffre , j'en connais beaucoup sur Denain (59 ) et c'est très pénible pour eux .

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Heu non, ça sera la 2d ^^. Ils sont redescendu la saison dernière.

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Ça concerne pas a Lyon

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On peut imaginer le calvaire qu'il doit subir , pas facile à vivre tout ça.

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
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Lens
63302037603228
3
O. Lyonnais
57311768483216
4
LOSC Lille
54301668493415
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3830911104046-6
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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