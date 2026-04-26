LdC : Le PSG en finale, les Français ont voté !

PSG-Bayern ou la finale de Ligue des champions avant l'heure. Une rencontre au sommet qui n'effraie pas le grand public français, lequel voit les Parisiens l'emporter en grande majorité.

Sans mépriser Chelsea et Liverpool, les choses sérieuses commencent pour le Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Les Parisiens défient le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions. Après deux clubs anglais malades, c'est une formation allemande au top de sa forme qui se présente désormais. Les Bavarois sont une vraie machine à buts cette saison avec un Harry Kane létal et un Michael Olise intenable. En plus, Manuel Neuer est de nouveau infranchissable derrière. Le PSG devra être très costaud pour atteindre une deuxième finale de C1 consécutive.

Les Français très optimistes pour le PSG

Néanmoins, les Français n'ont pas du tout peur de l'ogre allemand. C'est ce que révèle un dernier sondage publié par Odoxa pour Winamax et RTL. 65% des passionnés de football interrogés voient le PSG franchir l'obstacle Bayern Munich. Une confiance largement supérieure à celle enregistrée l'année passée à la même époque. 61% des sondés voyaient alors Paris triompher d'Arsenal. Pour ce PSG-Bayern, la confiance des supporters parisiens est encore plus importante que celle du grand public.

81% des fans parisiens interrogés estiment que leur club jouera la finale à Budapest fin mai. Des chiffres records qui ne s'expliquent pas par un mépris du Bayern mais par une adhésion massive au projet de jeu de Luis Enrique. 69% des amateurs de football sondés jugent que l'entraîneur espagnol est meilleur que son homologue Vincent Kompany. A la lecture de ces résultats, Canal+ peut se frotter les mains. Diffuseur exclusif de la Ligue des champions, la chaîne cryptée s'attend à obtenir une audience XXL avec un tel engouement.