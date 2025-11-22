psg donnarumma pret a faire un enorme coup tordu iconsport 267396 0602 1 397864

Donnarumma se lâche, Luis Enrique l’a dégoûté du PSG

PSG22 nov. , 15:00
parEric Bethsy
0
Encore marqué par son départ cet été, Gianluigi Donnarumma ne digère pas le traitement infligé par le Paris Saint-Germain. Le gardien de Manchester City ne comprend pas le choix de l’entraîneur parisien Luis Enrique.
Gianluigi Donnarumma n’a pas fini de vider son sac. Plus de deux mois après son départ du Paris Saint-Germain, l’Italien a encore du mal à tourner la page. Le club de la capitale a profité d’un désaccord financier pour le pousser vers la sortie alors que le dernier rempart venait de jouer un rôle majeur dans le sacre en Ligue des Champions. En réalité, c’est surtout le coach Luis Enrique qui privilégiait un autre profil dans la cage. Un choix incompréhensible pour le portier de Manchester City encore marqué.
Ça fait mal
- Gianluigi Donnarumma
« Ce n’est pas facile de quitter un club comme le PSG, a confié Gianluigi Donnarumma à Sky Sport. Après ce qui s’est passé, j’étais vraiment déçu. Je suis arrivé et je me suis adapté à un certain style, mais ces derniers mois, ce style n’était plus le même. C’est dommage, après une saison où nous avons ramené la Ligue des Champions à Paris, ce qui ne s’était jamais produit auparavant... Ça fait mal. Mais il faut tourner la page et au PSG, mes coéquipiers et les supporters me seront toujours chers. J’étais déçu car à mon arrivée, je m’étais adapté au PSG, j’y avais particulièrement veillé. Mais finalement, ces derniers mois ont été complètement différents. Cela m’a déçu. »
« C’est quelque chose que je ne pourrai jamais expliquer, mais il faut l’accepter. J’étais déçu par la façon dont ils ont géré la situation. C’est malheureux, mais il faut aller de l’avant. Je remercierai toujours le PSG pour tout ce qu’il m’a apporté, et pour tout ce que je lui ai apporté, c’était fantastique. Et je remercie toujours les supporters. Je retournerai toujours à Paris car c’était comme une seconde maison pour moi, un élément fondamental de ma vie. Je suis heureux de ce que j’y ai accompli et de ce que mes coéquipiers et les supporters m’ont apporté, et je leur en serai toujours reconnaissant », a conclu l’international italien, dont le successeur Lucas Chevalier ne fait pas l’unanimité pour ses débuts au Paris Saint-Germain.
0
Derniers commentaires

OM : Longoria vire la Juventus de son bureau

Ça fait plaisir de savoir qu'on est devenu un club capable de dire non à un club comme la Juve. Les temps ont bien changé..

Le Barça réclame un milliard d’euros au PSG

Pas que ça me gène dans le cas de Gavi mais ces clauses libératoires absurdes sont des contournements légaux patents. Elles devraient être en lien avec le salaire perçu * le nombre de mois de contrat restant, avec une marge disons de 20% Gavi 9.4 millions par an * 4 ans * 1.2 de marge (c'est confortable 20% de marge) donne 45 millions d'euros de clause libératoire. Si le Barça estime vraiment sa clause à 1 milliard, soit la perte qui correspondrait à son départ, ça devrait donner un salaire à peu près 20 fois supérieur pour le joueur.

Le Bayern Munich humilie publiquement le PSG

Quel titre de m.....

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Riolo dans toute splendeur....tu gagnes 5 a 1 mais le gars trouve toujours la petite bête. Quand cest le qsg qui gagne contre Nice 1 a 0 a la 95eme la on entend pas sa grande bouche

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Ptdrrrr +21 de GA en 13 matchs mais ta raison l'OM finira pas dans les 4 je parie que lyon mérite plus non avec ses grandes victoires 1 a 0 ? 🤣

