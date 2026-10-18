Des messages filtrent, ça chauffe entre le PSG et le Barça

A l’approche du choc entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, une explication tendue a eu lieu entre les joueurs des deux équipes. Des messages parisiens ont été jugés irrespectueux et les Blaugrana comptent bien se venger au Parc des Princes mardi en Ligue des Champions.

L’affiche entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone s’annonce très prometteuse. Mardi soir, ce sont probablement les deux meilleures équipes européennes qui s’affronteront au Parc des Princes. Le double vainqueur de la Ligue des Champions a encore prouvé face à Manchester City (4-2) mercredi qu’il serait difficile à détrôner. Quant aux Blaugrana, menés par un Lamine Yamal en très grande forme, leurs 11 victoires en autant de matchs cette saison toutes compétitions confondues suffisent pour jauger leur niveau du moment.

Le Barça remonté

Les amoureux du football attendent donc leur confrontation avec impatience. Et au cas où le match manquait d’intérêt, l’information révélée par le journaliste Juan Jesus ajoutera encore un peu plus de piment. D’après notre confrère espagnol, les joueurs des deux équipes ont tenu une vive discussion. Tout est parti d'un échange privée entre les Parisiens qui auraient employé des mots arrogants et injurieux envers leurs futurs adversaires. Ces messages auraient filtré et seraient parvenus jusqu’aux oreilles des Barcelonais en colère.

Une discussion en interne a permis de calmer le jeu des deux côtés. Mais la source précise que le Barça est bel et bien remonté. Des joueurs jusqu’au staff d’Hansi Flick, tout le monde souhaite se venger en battant le Paris Saint-Germain la semaine prochaine. On pourrait donc assister à un match particulièrement tendu même si, bien évidemment, il faudra relativiser le contenu et le résultat de la partie. La vérité du mois d’octobre n’est pas forcément celle du printemps prochain et les Parisiens sont bien placés pour le savoir.