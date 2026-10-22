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OL : Violent choc à Hoffenheim, Kango sort sur civière

OL
parAlexis Rose
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Victime d’un violent choc au contact d'un joueur d’Hoffenheim, le jeune Steeve Kango a quitté ses partenaires de l’Olympique Lyonnais sur une civière.
Titularisé à la surprise générale dans le couloir droit de la défense de l’Olympique Lyonnais ce jeudi soir du côté d’Hoffenheim en Europa League, Steeve Kango a été remplacé à la demi-heure de jeu... Bousculé dans les airs lors d’un contact vigoureux avec Lemperle, le jeune latéral droit est mal retombé sur le dos. Suite à ce fait de jeu spectaculaire, la rencontre a été arrêtée pendant plusieurs minutes pour que les soigneurs puissent évacuer Kango sur une civière.
Incapable de reprendre sa place, le joueur de 19 ans a dû laisser son poste de défenseur à Noham Kamara. Conscient au moment de quitter la pelouse selon les informations de Canal+, Kango va être transféré à l'hôpital par le personnel médical de l'OL et les secouristes allemands pour passer des examens médicaux poussés afin de connaître l’étendue de ses blessures. Un coup dur de plus pour la bande à Paulo Fonseca, déjà affaiblie par l'absence par exemple de Loïs Openda.

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Derniers commentaires

OL : Violent choc à Hoffenheim, Kango sort sur civière

C'est jaune pas +

EL : L’OL se prend une grosse claque à Hoffenheim

Match honteux. Totalement a oublier...

EL : Nouvelle déroute pour l'OM à Graz

comme tu pu la m.erde toi...on parle de foot la, un sport, va t'acheter un vie dechet. Ton club sans un pays entier qui a acheter tes parent pour venir, il existait pas. Profite en et ferme ton Q. Et achete toi une vie, c'est que du sport

EL : L’OL se prend une grosse claque à Hoffenheim

Oui, si encore ils avaient été forts en face. Mais là... Aucune envie de jouer. Horrible !

OL : Violent choc à Hoffenheim, Kango sort sur civière

Euh... L'arbitrage, ça va ? Vous vous sentez bien ?

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