OL : Violent choc à Hoffenheim, Kango sort sur civière

Victime d’un violent choc au contact d'un joueur d’Hoffenheim, le jeune Steeve Kango a quitté ses partenaires de l’Olympique Lyonnais sur une civière.

Titularisé à la surprise générale dans le couloir droit de la défense de l’ Olympique Lyonnais ce jeudi soir du côté d’Hoffenheim en Europa League , Steeve Kango a été remplacé à la demi-heure de jeu... Bousculé dans les airs lors d’un contact vigoureux avec Lemperle, le jeune latéral droit est mal retombé sur le dos. Suite à ce fait de jeu spectaculaire, la rencontre a été arrêtée pendant plusieurs minutes pour que les soigneurs puissent évacuer Kango sur une civière.

Incapable de reprendre sa place, le joueur de 19 ans a dû laisser son poste de défenseur à Noham Kamara. Conscient au moment de quitter la pelouse selon les informations de Canal+, Kango va être transféré à l'hôpital par le personnel médical de l'OL et les secouristes allemands pour passer des examens médicaux poussés afin de connaître l’étendue de ses blessures. Un coup dur de plus pour la bande à Paulo Fonseca, déjà affaiblie par l'absence par exemple de Loïs Openda.