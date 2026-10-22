EL : Hoffenheim - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

3e journée de l'Europa League :

La compo d’Hoffenheim : Baumann - Coufal, Hranac, Ozan Kabak, Rots - Avdullahu, Prass - Conté, Kramaric, Daghim - Lemperle.

La compo de l’Olympique Lyonnais : Greif - Kango, Mata, Bacher, Kluivert - Nartey, Tessmann, Bidstrup - Boudache, Himbert, Nakamura.