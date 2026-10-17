Descamps remplace Greif, l'OL a tranché

L'Olympique Lyonnais enchaîne les semaines à trois matchs, et pour la réception de l'OGC Nice, ce sera Rémy Descamps qui sera dans les buts de l'OL. Paulo Fonseca a justifié son choix. Du côté des supporters, certains s'étonnent de cette décision.

Qualifié pour la Ligue Europa, Lyon a un très gros calendrier en octobre et l'effectif mis à la disposition de Paulo Fonseca ne lui permet pas de prendre des risques extrêmes. Cependant, ce samedi, l'entraîneur de l'OL a annoncé que pour le match de dimanche soir au Groupama Stadium, il ne fera pas appel à Dominik Greif, le titulaire indiscutable dans les buts lyonnais. Alors que ce genre de rotation se fait plutôt sur les matchs de Coupe de France, Fonseca a décidé de se servir de la Ligue 1 pour mettre au repos l'international slovaque et donner du temps à Rémy Descamps.

Le choix de Fonseca contesté

« Avec la proximité des matchs d'Europa League et de la rencontre face à Nice, nous n'avons pas le temps de permettre aux joueurs de récupérer totalement. C'est pourquoi ce troisième match sera le plus difficile physiquement. Nous avons une grande confiance en Rémy Descamps. C'est lui qui jouera demain. Les joueurs savent qu'ils auront tous des opportunités. Ils savent que j'ai confiance en chacun d'eux », a précisé Paulo Fonseca en conférence de presse. Une décision qui a fait un peu de bruit sur les réseaux sociaux où certains se demandent pourquoi Dominik Greif, impeccable actuellement, sera mis sur la touche, même si c'est pour la bonne cause.

« Bordel mais Fonseca et son Remy Descamps.... C'est son joueur favori de l'effectif ou quoi », fulmine, sur X, Silvio. De son côté, DMK pense que Paulo Fonseca a un accord tacite avec Rémy Descamps : « Pour Descamps, ils lui ont sûrement promis du temps de jeu en Coupe et en Europe lors de sa prolongation. Comme il n’a pas joué jeudi, il veut compenser. »