OL : Paulo Fonseca accuse Nice de vouloir influencer l'arbitre

A la veille du match contre l'OGC Nice, Paulo Fonseca a été interrogé concernant les propos de son homologue azuréen, lequel a demandé à François Letexier de ne pas avoir de parti pris. L'entraîneur de l'OL s'étonne de ces propos à l'encontre de l'arbitre.

« Un arbitrage favorable à l’OL ? J’en ai entendu parler. J'ai peut-être vécu aussi avec mes anciens clubs des petites frustrations par rapport à ça. Je fais confiance aux arbitres. Je pense qu'ils essaient de faire de leur mieux. Maintenant, en espérant qu'il n'y ait pas d'erreur. Aujourd'hui, avec la technologie, je pense qu'il devrait y en avoir de moins en moins ». Vendredi, Olivier Pantaloni a glissé une peau de banane sous les pieds de François Letexier, lequel dirigera le match Lyon-Nice de dimanche soir au Groupama Stadium. Forcément, du côté de l'OL on a pris connaissance des propos de l'entraîneur du Gym, et on s'en étonne. Paulo Fonseca, qui était en conférence de presse ce samedi, a tenu à revenir sur cette histoire d'arbitrage pro-Lyon lors des matchs contre Nice.

L'OL est surpris de cette polémique

Pour le technicien de l'Olympique Lyonnais, tout cela est surréaliste. « Cela me surprend que Nice parle déjà de l'arbitrage. C'est peut-être une manière de conditionner un peu les arbitres. Je pense qu'il faut leur faire confiance. Ce n'est pas seulement l'entraîneur qui a parlé de cela, mais aussi les joueurs. Je pense qu'ils ont clairement l'intention d'influencer l'arbitre. Pour moi, nous devons faire confiance à l'arbitrage. Quand nous avons un arbitre comme François Letexier, avec ses qualités, nous devons avoir confiance. Mais je pense que c'est clairement une stratégie de Nice avant de venir jouer ici. C'est difficile à comprendre. Commencer à jouer ce match avant même le coup d'envoi, ce n'est pas juste. Ils avaient déjà fait cela l'année dernière », a lancé un Paulo Fonseca, qui sait ce qu'il en coûte de se mettre sur la route des arbitres.