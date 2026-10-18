OL-Nice : Paul Seixas sera bien là pour supporter Lyon

OL-Nice : Paul Seixas sera bien là pour supporter Lyon

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parClaude Dautel
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Supporter inconditionnel de l'Olympique Lyonais, Paul Seixas, la nouvelle star du cyclisme mondial, sera présent ce dimanche soir au Groupama Stadium afin de donner le coup d'envoi du match entre l'OL et Nice. Ce ne sera pas la première fois que le récent vainqueur du Tour de Lombardie sera honoré par Lyon.
C'est indiscutablement le plus grand prodige que le cyclisme français ait produit depuis des décennies, et il est né à Lyon. A 20 ans, Paul Seixas est appelé à régner sur son sport, et ces derniers mois il a déjà confirmé que Tadej Pogacar allait rapidement avoir une énorme concurrence. Le jeune champion français ne l'a jamais caché, il est supporter du club de sa ville natale, et son coeur bat donc pour l'Olympique Lyonnais. En novembre 2025, l'OL lui avait déjà rendu hommage en l'invitant à l'occasion du match contre le Paris Saint-Germain. Une rencontre qui s'était soldée par une victoire arrachée par les champions d'Europe. Ce dimanche, Paul Seixas sera encore au Groupama Stadium, et celui qui a dynamité la concurrence lors du Tour de Lombardie le week-end dernier donnera le coup d'envoi fictif de cette rencontre.

L'OL est fan de Paul Seixas

Si Paul Seixas est supporter de l'Olympique Lyonnais, l'OL est également fan de Paul Seixas. Et le club rhodanien a confirmé la présence du champion cycliste pour l'ultime rencontre de la 7e journée du championnat de Ligue 1, ce dernier ayant répondu favorablement à l'invitation du club rhodanien. Une rencontre qui ne fera pas le plein du Groupama Stadium, même si l'affluence pour ce OL-Nice devrait être supérieure à celle du match contre Crystal Palace en Ligue Europa, programmé jeudi à 18h45. En attendant, ceux qui feront le déplacement jusqu'à Décines auront l'occasion de voir un champion hors du commun et qui pourrait devenir le prochain vainqueur français du Tour de France. Mais en attendant de porter le Maillot Jaune, Paul Seixas portera celui de l'Olympique Lyonnais.
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"75 ans si il a connu le franquisme ou le mussolinisme" Je suis pas un gros naif comme toi, je gobes par toutes les conneries que je lis sur internet :) sinon il a aussi connu Mao, Staline, Pol POt qui ont fait plus de morts que les mecs que tu as cités :) Tu as vraiment le tri sélectif toi, un vrai débile bien binaire... Je t'ai déjà dit je vous renvoi dos à dos les tarés d'extrème droite et d'extrème gauche !

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"que le système social quon dispose qui est unique au monde te soignes et te loges dans une chambre d'hôpital !!" Ce discours de mongolien !! Parcequ'à l'étranger, ils n'ont pas d'hopitaux et ne se soignent pas mdr A bangok, y'a pas de sécu, mais t'a un rdv chez un spécialistes en 24h quand toi tu dois attendre 6mois avec ton système d'assisté :) Y'a plein de pays qui ont de meilleurs conditions de soins pechno qui est jamais sorti de son trou à rat discours d'un dégénéré de la lfi lol "Toi le jour ou il t'arrivera une bricole ( ce que je ne te souhaite pas parceque jai un cœur contrairement aux droitardés comme toi ) tu seras bien content" Je vis à l'étranger et je disposes d'une mutuelle privé au premier euro lol Je suis pas un assisté j'ai pas besoin que les autres cotisent pour mon logement ou ma santé contrairement à un crasseux de la lfi :)

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Il ferait pas pire que Delabouze

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75 ans si il a connu le franquisme ou le mussolinisme et la 2nd guerre mondiale comme mes parents tu m'étonne quil pisse sur l'extrême droite !! Quand tu sais ce que cest et où ca a mené...

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Toi le jour ou il t'arrivera une bricole ( ce que je ne te souhaite pas parceque jai un cœur contrairement aux droitardés comme toi ) tu seras bien content que le système social quon dispose qui est unique au monde te soignes et te loges dans une chambre d'hôpital !! Abruti va

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