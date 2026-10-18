OL-Nice : Paul Seixas sera bien là pour supporter Lyon

Supporter inconditionnel de l'Olympique Lyonais, Paul Seixas, la nouvelle star du cyclisme mondial, sera présent ce dimanche soir au Groupama Stadium afin de donner le coup d'envoi du match entre l'OL et Nice. Ce ne sera pas la première fois que le récent vainqueur du Tour de Lombardie sera honoré par Lyon.

C'est indiscutablement le plus grand prodige que le cyclisme français ait produit depuis des décennies, et il est né à Lyon. A 20 ans, Paul Seixas est appelé à régner sur son sport, et ces derniers mois il a déjà confirmé que Tadej Pogacar allait rapidement avoir une énorme concurrence. Le jeune champion français ne l'a jamais caché, il est supporter du club de sa ville natale, et son coeur bat donc pour l'Olympique Lyonnais. En novembre 2025, l'OL lui avait déjà rendu hommage en l'invitant à l'occasion du match contre le Paris Saint-Germain. Une rencontre qui s'était soldée par une victoire arrachée par les champions d'Europe. Ce dimanche, Paul Seixas sera encore au Groupama Stadium, et celui qui a dynamité la concurrence lors du Tour de Lombardie le week-end dernier donnera le coup d'envoi fictif de cette rencontre.

L'OL est fan de Paul Seixas