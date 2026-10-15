OL : Les supporters se révoltent contre Fonseca

OL : Les supporters se révoltent contre Fonseca

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parCorentin Facy
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Rémi Himbert ne figure pas dans les petits papiers de Paulo Fonseca à l’OL cette saison. La preuve, le jeune attaquant lyonnais ne sera pas titulaire ce jeudi contre Crystal Palace malgré l’absence de Loïs Openda.
Les supporters de l’Olympique Lyonnais ne comprennent pas. Performant la saison dernière avant de se blesser, Rémi Himbert avait tout d’un futur titulaire en puissance dans la capitale des Gaules. L’indisponibilité de Loïs Openda, qui souffre d’une fissure du péroné depuis le match contre Lens vendredi, aurait dû permettre à Rémi Himbert de lancer sa saison. Ce ne sera pas le cas ce jeudi face à Crystal Palace. Présent en conférence de presse d’avant-match, Paulo Fonseca a fait savoir que le jeune attaquant lyonnais devrait prouver davantage et qu’il privilégiait pour l’instant des solutions comme Nakamura, Sulc ou Merah à la pointe de l’attaque.
L’incompréhension prédomine chez les supporters lyonnais, dont la majorité souhaite voir Himbert occuper le rôle d’avant-centre en l’absence d’Openda. Sur les réseaux sociaux, la contestation vers Paulo Fonseca se fait de plus en plus bruyante.
« Le signal ultra négatif envers Himbert. Le coach préfère bricoler avec des joueurs qui ne connaissent pas le poste et n'ont pas le sens de la finition... je ne comprends pas », « Son déclassement est inexplicable », « Himbert il est mort ? L’année dernière on se plaignait de notre profondeur d'effectif et du manque de n°9 et maintenant qu’on en a, on veut pas les faire jouer. Moi je comprend plus rien », « Himbert il tire c’est quasiment but…aujourd’hui on doit avoir 10 occasion pour 1 but mais non Himbert c’est pas prioritaire pffff » ou encore « Je comprendrais la déclaration sur Himbert si Sulc était incroyable en ce moment mais pas vraiment... on a l'impression que certains ont le droit d'être très moyen pendant que d'autres n'ont pas le droit d'être mid » peut-on lire sur X.
Les supporters lyonnais ne comprennent pas du tout la gestion de Paulo Fonseca, et l’entraîneur portugais joue très gros en ce mois d’octobre avec ce genre de choix très impopulaire. Rémi Himbert peut en tout cas se satisfaire de bénéficier d’un tel soutien de la part des supporters de l’Olympique Lyonnais. En attendant, le jeune attaquant rhodanien ronge son frein, en espérant rapidement avoir de nouveau sa chance avec le groupe professionnel.

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