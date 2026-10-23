OL : Les supporters humiliés en Allemagne

OL : Les supporters humiliés en Allemagne

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parGuillaume Conte
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L'OL n'a pas pu compter sur le soutien de la totalité de ses supporters en Allemagne ce jeudi soir. Les Bad Gones ont fait demi-tour après un contrôle jugé abusif à la frontière.
Rien n’a fonctionné pour l’Olympique Lyonnais sur le terrain d’Hoffenheim, avec une lourde défaite 3-0 qui symbolise bien l’apathie des joueurs de Paulo Fonseca. Ces derniers n’ont pas su trouver la solution offensive alors que le match était équilibré en première période, avant de craquer dès l’ouverture du score allemande.
Et quand rien n’a fonctionné, cela marche aussi pour les tribunes. Les gros plans sur les supporters pendant le match ont montré un petit groupe de fans, mais avec des sièges vides en pagaille, ce qui n’était pas prévu au départ. Le Progrès donne l’explication au lendemain du match. Principal groupe de supporters de l’OL, les Bad Gones ont été bloqués longtemps à la frontière pour des contrôles d’identité à rallonge qui ont fini par agacer les responsables des BG. Ces derniers ont pris la décision, voyant l’attente s’éterniser et l’heure du match se rapprocher, de rebrousser chemin et de rentrer en France sans assister à la rencontre donc.
Le groupe n’a pas officiellement communiqué sur cette journée de jeudi complètement manquée donc, mais plusieurs supporters ont fait savoir via les réseaux sociaux leur indignation et se sont plaints de fouilles prolongées à la frontière pour mettre les bus très en retard sur l’horaire.
Les plus optimistes pourront dire que, vu la prestation de l’OL à Hoffenheim, les Bad Gones n’ont pas manqué grand chose même si le déplacement effectué pour rien à de quoi agacer. Surtout que les supporters lyonnais ne seront pas du déplacement au Parc des Princes de ce dimanche (ou ce lundi) en raison d’un arrêté préfectoral.
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Derniers commentaires

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Que ce soit Himbert ou les autres ils ont fait ce qu'ils ont pu Paulo Fonseca a bien fait , il joue la ligue 1 en priorité Aucun titulaire n'était sur le terrain , tous au repos. Athekame, Bacher , Niakhate, Abner Morton , Tolisso, Merah Nuamah c'est ce qu'il fallait faire

Dérapage à Lens, ils vont être virés

Honte a Lens eux qui se disent meilleurs supporters de France ?!? chez eux oui ils font du bruit avec leur Corons mais a l'extérieur ils cassent tout

L’OM est indigne de l’Europe, la colère de Genesio

En premiers serie ????? T'es un bon toi

OL : Les supporters humiliés en Allemagne

faudra faire pareil quand un club allemand viendra jouer en France

La LFP refuse de reporter PSG-OL

il t'as rien demander sergio et tu l'as ramenes dc te plaint pas que les autres fassent pareil surtout que ta reponse est hors sujet tu la ramenes juste pour la ramener

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