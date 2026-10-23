OL : Les supporters humiliés en Allemagne

L'OL n'a pas pu compter sur le soutien de la totalité de ses supporters en Allemagne ce jeudi soir. Les Bad Gones ont fait demi-tour après un contrôle jugé abusif à la frontière.

Rien n’a fonctionné pour l’Olympique Lyonnais sur le terrain d’Hoffenheim, avec une lourde défaite 3-0 qui symbolise bien l’apathie des joueurs de Paulo Fonseca. Ces derniers n’ont pas su trouver la solution offensive alors que le match était équilibré en première période, avant de craquer dès l’ouverture du score allemande.

Et quand rien n’a fonctionné, cela marche aussi pour les tribunes. Les gros plans sur les supporters pendant le match ont montré un petit groupe de fans, mais avec des sièges vides en pagaille, ce qui n’était pas prévu au départ. Le Progrès donne l’explication au lendemain du match. Principal groupe de supporters de l’OL, les Bad Gones ont été bloqués longtemps à la frontière pour des contrôles d’identité à rallonge qui ont fini par agacer les responsables des BG. Ces derniers ont pris la décision, voyant l’attente s’éterniser et l’heure du match se rapprocher, de rebrousser chemin et de rentrer en France sans assister à la rencontre donc.

Le groupe n’a pas officiellement communiqué sur cette journée de jeudi complètement manquée donc, mais plusieurs supporters ont fait savoir via les réseaux sociaux leur indignation et se sont plaints de fouilles prolongées à la frontière pour mettre les bus très en retard sur l’horaire.

Les plus optimistes pourront dire que, vu la prestation de l’OL à Hoffenheim, les Bad Gones n’ont pas manqué grand chose même si le déplacement effectué pour rien à de quoi agacer. Surtout que les supporters lyonnais ne seront pas du déplacement au Parc des Princes de ce dimanche (ou ce lundi) en raison d’un arrêté préfectoral.