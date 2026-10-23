OL : Les supporters humiliés en Allemagne

Que ce soit Himbert ou les autres ils ont fait ce qu'ils ont pu Paulo Fonseca a bien fait , il joue la ligue 1 en priorité Aucun titulaire n'était sur le terrain , tous au repos. Athekame, Bacher , Niakhate, Abner Morton , Tolisso, Merah Nuamah c'est ce qu'il fallait faire
Honte a Lens eux qui se disent meilleurs supporters de France ?!? chez eux oui ils font du bruit avec leur Corons mais a l'extérieur ils cassent tout
En premiers serie ????? T'es un bon toi
faudra faire pareil quand un club allemand viendra jouer en France
il t'as rien demander sergio et tu l'as ramenes dc te plaint pas que les autres fassent pareil surtout que ta reponse est hors sujet tu la ramenes juste pour la ramener
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
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|7
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|7
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|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
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|3
|0
|4
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|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
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|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
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|2
|1
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|7
|7
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|1
|4
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|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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Selon des sources, des supporters du virage nord auraient ete bloqués à la frontière. Et d'ailleurs, la bache des Bad Gones n'apparaît pas dans le parcage
Le parcage derrière l'OL ce soir