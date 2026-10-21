OL : L'arbitre qui a exclu Nakamura reçoit les félicitations

Ben... je crois pas non ! Mdr
si si je suis un cameleon je m'adapte,tu n'as peut etre pas les facultés a le faire mais moi si
Personnellement je dis que c’est mérité quand l’action est sanctionnée de la même manière pour chaque club sans distinction mais malheureusement ce n’est pas toujours le cas.
Bon chien chien.
et pour le penalty non sifflé, ils sont d'accord aussi ? Pour les coups reçus par les Lyonnais, ils sont d'accrd aussi , chaque saison on blesse nos meilleurs joueurs sans que ces ânes ne disent rien. deux poids deux mesures , ok, on a compris
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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🆕 𝗢𝗟 𝗩𝗦 𝗡𝗜𝗖𝗘 : 𝗟𝗔 𝗗𝗧𝗔 𝗩𝗔𝗟𝗜𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗫𝗣𝗨𝗟𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗡𝗔𝗞𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔 𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹'𝗮𝗿𝗯𝗶𝘁𝗿𝗮𝗴𝗲 « 70e minute : alors que le joueur niçois n° 5 contrôle le ballon de la poitrine, le joueur lyonnais n° 11, lancé,