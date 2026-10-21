Nakamura

OL : L'arbitre qui a exclu Nakamura reçoit les félicitations

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parCorentin Facy
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Le carton rouge distribué par François Letexier à l’encontre de Keito Nakamura face à Nice a provoqué de nombreuses réactions. La décision de l’arbitre a pourtant été validée par la Direction Technique de l’Arbitrage.
L’Olympique Lyonnais l’a emporté face à Nice dimanche soir au Groupama Stadium, mais que les 20 dernières minutes fût longues pour les hommes de Paulo Fonseca. Le carton rouge à l’encontre de Keito Nakamura a logiquement mis l’OL en difficulté. Après la rencontre, de nombreux observateurs ont estimé que François Letexier avait été très sévère avec l’international japonais des Gones, auteur d’un pied haut dans le ventre de Mohamed Abdelmonem. Comme chaque début de semaine, la Direction Technique de l’Arbitrage revient sur plusieurs épisodes marquants du week-end.
La faute de Keito Nakamura face à Nice est au programme mais pour la DTA, François Letexier a pris la bonne décision au vu du geste dangereux et pas suffisamment maîtrisé de l’attaquant lyonnais. « Alors que le joueur niçois n°5 contrôle le ballon de la poitrine, le joueur lyonnais n°11, lancé, intervient la semelle en avant et le percute sur le flanc gauche, au niveau supérieur de la hanche. Dans cette situation, la nature du contact et les critères de gravité de la faute caractérisent une mise en danger avérée de l’intégrité physique du joueur niçois. Cette intervention constitue ainsi une faute grossière au sens de la loi 12 et justifie une exclusion » estime la Direction Nationale de l’Arbitrage, qui valide par conséquent à 100% le choix de François Letexier d’exclure Keito Nakamura.

La DTA valide le rouge de Nakamura

La VAR n’est d’ailleurs pas intervenue sur le moment pour contredire l’arbitre français et a donc elle aussi validé sa décision. Même si le carton rouge semblait sévère pour les supporters de l’OL, cette sanction était donc méritée aux yeux du corps arbitral. La question est maintenant de savoir combien de matchs Keito Nakamura va manquer après ce carton rouge direct qui devrait lui faire écoper d’une sanction d’au minimum 2 matchs fermes en Ligue 1.

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Ben... je crois pas non ! Mdr

LdC : Spectacle total, le PSG assomme le Barça

si si je suis un cameleon je m'adapte,tu n'as peut etre pas les facultés a le faire mais moi si

OL : L'arbitre qui a exclu Nakamura reçoit les félicitations

Personnellement je dis que c’est mérité quand l’action est sanctionnée de la même manière pour chaque club sans distinction mais malheureusement ce n’est pas toujours le cas.

Lille : Ancelotti déchante, il ne cache pas son inquiétude

Bon chien chien.

OL : L'arbitre qui a exclu Nakamura reçoit les félicitations

et pour le penalty non sifflé, ils sont d'accord aussi ? Pour les coups reçus par les Lyonnais, ils sont d'accrd aussi , chaque saison on blesse nos meilleurs joueurs sans que ces ânes ne disent rien. deux poids deux mesures , ok, on a compris

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