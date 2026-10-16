OL : Fonseca secoué, le peuple veut Himbert

OL : Fonseca secoué, le peuple veut Himbert

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parGuillaume Conte
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Rémi Himbert est toujours perdu de vue à l'OL, où Paulo Fonseca ne lui fait pas du tout confiance. De quoi étonner alors que le titulaire du poste, Loïs Openda, est blessé pour plusieurs semaines.
Trois matchs, trois titularisations et un but marqué. Tel est le bilan cette saison de Rémi Himbert… en National 2. Le jeune avant-centre de l’OL, qui avait marqué les esprits avec des débuts réussis la saison dernière quand Paulo Fonseca n’avait personne sous la main, n’a plus sa chance cette saison chez les pros. Il a été utilisé lors de la première journée à Toulouse quand l’entraineur portugais avait aligné son équipe B, mais depuis, le joueur de 18 ans ne voit plus la lumière.

Himbert attend toujours sur le banc de touche

Même avec la blessure de Loïs Openda, Himbert n’a pas eu la moindre minute à se mettre sous la dent en pro depuis deux mois. Il n’a même plus connu le groupe lyonnais en Ligue 1 depuis le match à Auxerre début septembre. Malgré quelques mots encourageants de Paulo Fonseca en conférence de presse, expliquant que la concurrence était bien là et qu’il en était une victime, le discours a du mal à passer auprès des suiveurs de l’OL.
Sondage OL Himbert
Un sondage effectué sur Foot01 dévoile très clairement la volonté des supporters par rapport au dossier de l’avant-centre. Il avait été demandé, en l’absence de Loïs Openda, qui devait occuper le poste d’avant-centre à Lyon. Sur près de 3000 réponses, Pavel Sulc avait obtenu 23 % des votes, Khalis Merah 9 %, et Rémi Himbert avait eu la majorité absolue avec 61 % des votes.
Un vrai plébiscite pour un jeune joueur du club, qui a besoin de minutes au plus haut niveau pour continuer sa progression, et va certainement se poser des questions sur son avenir s’il continue à être mis sur le côté par Paulo Fonseca. Pour le moment, Himbert baisse en tout cas la tête et continue de travailler sans broncher, même si l’enchainement des matchs doit lui permettre de gratter du temps de jeu en l’absence d’Openda. Dans le cas contraire, cela démontrerait que l’entraineur de l’OL ne compte vraiment pas sur lui cette saison.
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